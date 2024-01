Une perte de poids involontaire à l’âge mûr pourrait être liée au cancer, suggère une étude de l’Université Harvard

Même si cela peut paraître contre-intuitif, une perte de poids involontaire pourrait être liée au diagnostic de cancer, suggère une étude.

Des chercheurs de Harvard ont découvert que les professionnels de la santé dans la quarantaine et au-delà qui avaient perdu plus de pour cent de leur poids corporel avaient un taux de cancer 57 pour cent plus élevé un an plus tard que ceux qui avaient conservé le même poids.

Le risque de cancer de l’œsophage, de l’estomac, du foie, des voies biliaires ou du pancréas en particulier était également plus élevé.

Bien que l’étude doive être approfondie, les universitaires ont déclaré que les gens ne devraient pas être découragés de suivre un régime à partir de la soixantaine.

Il se peut que ce soit le cancer lui-même qui soit à l’origine de la perte de poids. Lorsque les tumeurs commencent à se développer, notamment dans le système digestif, cela peut entraîner une perte d’appétit.

Des chercheurs de Harvard à Boston ont découvert que les professionnels de santé ayant perdu du poids présentaient un risque de cancer significativement plus élevé au cours de l’année suivante, par rapport à ceux qui n’avaient pas perdu de poids récemment.

Le graphique ci-dessus montre les taux de diagnostic de cancer (lignes du haut) et les taux de mortalité (lignes du bas) pour les hommes (rouges) et les femmes (bleus) depuis le début de ce siècle. Il révèle que les taux de mortalité tendent globalement à la baisse, tandis que les taux de cas sont stables.

Et l’obésité a été associée à plusieurs cancers courants, notamment le cancer du sein, colorectal, de l’œsophage, du rein, de la vésicule biliaire, de l’utérus, du pancréas et du foie.

Plusieurs études antérieures ont montré que perdre du poids réduisait réellement le risque de cancer.

L’investigateur principal, le Dr Brian Wolphin, oncologue médical au Brigham and Women’s Hospital, a déclaré : « Si vous perdez du poids et que vous n’essayez pas de perdre du poids en modifiant votre routine d’exercice ou votre régime alimentaire, les gens devraient consulter leur médecin pour examiner les causes possibles. .

« De nombreuses conditions peuvent entraîner une perte de poids inattendue. Votre médecin peut déterminer si quelque chose nécessite une évaluation.

Dans l’étude la plus récente, un groupe d’infirmières âgées de 40 ans et plus a été suivi de 1978 à 2016, et un groupe de professionnels de santé de sexe masculin a été suivi de 1988 à 2016, soit un bassin total de plus de 157 000 participants.

Les professionnels de la santé ont été suivis parce que les chercheurs ont déclaré que « la perte de poids est courante dans les soins primaires ».

Les participants ont déclaré leur poids tous les deux ans et ont été suivis pendant 28 ans en moyenne.

Au cours de l’année qui a suivi la perte de poids, il y a eu 1 362 cas de cancer pour 100 000 années-personnes parmi tous les participants ayant récemment perdu plus de 10 pour cent de leur poids corporel.

Cela a été comparé à 869 cas de cancer pour 100 000 années-personnes chez les personnes sans perte de poids récente.

Cela équivaut à un risque 57 pour cent plus élevé.

Les cancers de l’œsophage, de l’estomac, du foie, des voies biliaires ou du pancréas étaient particulièrement fréquents chez les participants ayant récemment perdu du poids.

Il y a eu 173 cas de ces types de cancer pour 100 000 années-personnes chez ceux qui avaient perdu plus de 10 pour cent de leur poids corporel, contre 36 cas de cancer pour 100 000 années-personnes pour ceux qui n’avaient pas perdu de poids récemment.

Les chercheurs ont découvert que de nombreux autres types de cancer, notamment le cancer du sein, génital, urinaire, cérébral et le mélanome, n’étaient pas associés à une perte de poids récente.

Les participants ayant récemment perdu du poids présentaient un risque plus élevé de diagnostic de cancer ultérieur lorsqu’ils n’avaient pas l’intention de perdre du poids, mais qu’ils faisaient plus d’exercice et mangeaient plus sainement.

Selon l’American Cancer Society, une perte de poids inexpliquée est souvent le premier symptôme visible des cancers de l’œsophage, du pancréas, de l’estomac et du poumon.

L’étude, publiée dans JAMAa également noté que de nombreuses pathologies, ainsi que le cancer, peuvent entraîner une perte de poids.

Leurs conclusions sont en contradiction avec une grande partie de la littérature existante.

Une étude réalisée en 2023 auprès de près de 600 000 personnes a révélé que chaque augmentation de cinq points de l’indice de masse corporelle (IMC) est liée à un risque 11 % plus élevé de cancer lié à l’obésité, même chez les personnes sans maladie cardiovasculaire ni diabète de type 2.

Une vaste étude publiée l’année dernière par des chercheurs de l’Université de Newcastle au Royaume-Uni a révélé que limiter la restauration rapide contribue à réduire le risque de certains types de cancer.

La restauration rapide est associée au cancer, car en manger en grande quantité augmente le risque de surpoids. L’excès de poids peut déclencher une multitude de changements hormonaux susceptibles de provoquer la croissance de tumeurs.

Une étude allemande réalisée en 2022 a révélé qu’être en surpoids ou obèse à tout moment de la vie peut augmenter le risque de développer un cancer colorectal à long terme, et plus une personne est en surpoids longtemps, plus le risque augmente.

Une autre étude de l’American Cancer Society a révélé que le surpoids ou l’obésité sont la deuxième cause de cancer après le tabagisme.

Il a été constaté que le fait de transporter un excès de graisse, en particulier autour du ventre, est directement lié à 13 cancers différents, dont le cancer du sein post-ménopausique, le cancer colorectal et le cancer de l’endomètre.