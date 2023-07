Une personne tuée et une autre blessée après un accident d’avion près du complexe de golf de Myrtle Beach

Inscrivez-vous à notre e-mail Evening Headlines pour votre guide quotidien des dernières nouvelles Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit US Evening Headlines

Une personne a été tuée et une autre blessée après qu’un petit avion s’est écrasé et a pris feu près de North Myrtle Beach, en Caroline du Sud.

L’accident s’est produit vers 11 h 30 près du complexe Barefoot Resort and Golf dimanche matin.

Le porte-parole de la police de North Myrtle Beach, Patrick Wilkinson, a déclaré qu’une personne avait été tuée sur les lieux et qu’une autre avait été transportée à l’hôpital. L’état des autres occupants de l’avion est inconnu, selon le site d’information local,Les nouvelles du soleil.

La police pense qu’il y avait quatre personnes à bord de l’avion lorsqu’il s’est écrasé, selon WMBF.

L’avion, un Piper PA-32 monomoteur, s’est écrasé peu après son décollage à 11h20. M. Wilkinson a déclaré que l’avion était « englouti par les flammes » lorsque les premiers intervenants sont arrivés sur les lieux.

Des vidéos et des photos partagées sur les réseaux sociaux ont montré un panache de fumée noire s’élevant au-dessus du site de l’accident et des bâtiments environnants peu de temps après la chute de l’avion.

La Federal Aviation Authority et le National Transportation Safety Board enquêtent.

Iris Gaines, qui était en ville pour rendre visite à sa famille, a déclaré au Nouvelles du soleil qu’elle a vu l’avion voler de façon erratique juste avant qu’il ne s’écrase.

Elle a dit que l’une des ailes de l’avion était levée et qu’elle volait « un peu follement », notant qu’elle était « si proche de cet appartement ».

Un autre homme se trouvait à un arrêt de la circulation près du terrain de golf lorsque lui et sa femme ont vu l’avion se diriger en spirale vers le sol.

« J’étais assis à un feu rouge quittant Barefoot Landing et j’ai vu l’avion tourner en rond et semblé tourner vers le bas. Je l’ai signalé à ma femme et en quelques secondes, la fumée s’est élevée », a-t-il écrit sur Twitter.

« Les véhicules d’urgence sont passés à toute allure. C’était pendant que nous étions assis à attendre que la lumière change.

La cause de l’accident d’avion fait actuellement l’objet d’une enquête, selon la police.

Il s’agit du deuxième accident mortel d’un petit avion dans la région en sept jours. Le 25 juin, un petit avion piloté par John Leo Lucarelli de Caroline du Sud s’est écrasé près de Southport, à 65 miles au nord-est de Myrtle Beach.

M. Lucarelli a communiqué par radio peu de temps après le décollage qu’il avait des problèmes de moteur et a dit à un aéroport d’Oak Island qu’il retournait à terre, selon Nouvelles des étoiles en ligne.

L’avion est descendu trop vite, heurtant un arbre puis frôlant une maison avant de s’immobiliser près de la piste de l’aéroport régional de Cape Fear sur l’île d’Oak. M. Lucarelli a été déclaré mort sur les lieux.