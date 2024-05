Une personne tuée après avoir été aspirée dans une turbine à réaction de KLM à Amsterdam

Des centaines de spectateurs ont regardé avec horreur mercredi après-midi une personne aspirée dans la turbine d’un moteur à réaction en marche à l’aéroport Schiphol d’Amsterdam. La victime, qui n’a pas encore été identifiée, est tombée dans le KLM Embraer E190Le moteur de, produisant un « bruit d’enfer », selon Le soleil. L’avion de 14 ans devait quitter l’aéroport néerlandais à 14h25 pour Billund, au Danemark. La police militaire royale néerlandaise enquête actuellement sur l’incident. La cause de l’incident est encore inconnue et il n’est pas clair si la victime était un employé ou un passager. « Nos pensées vont aux proches et nous prenons soin des passagers et des collègues qui ont été témoins de cela », a déclaré l’aéroport de Schiphol dans un communiqué. posté sur X.