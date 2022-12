Une personne tuée alors que 200 véhicules entrent en collision dans le brouillard sur un pont chinois

Une personne a été tuée mercredi lorsque plus de 200 véhicules ont été impliqués dans un carambolage sur un pont de la ville chinoise de Zhengzhou dans un épais brouillard, ont rapporté les sauveteurs et la chaîne de télévision publique CCTV.

Des voitures et des camions ont pu être vus froissés et empilés les uns sur les autres sur le pont Zhengxin Huanghe sur des photos et des vidéos publiées sur les réseaux sociaux. Une voiture a été mise en couteau au milieu d’un tas sur une photo prise à partir d’images de vidéosurveillance.

“C’est trop effrayant. Plein de gens ici, je ne pense pas que nous puissions descendre du pont », peut-on entendre dire une personne dans un clip vidéo.

De nombreux blessés ont été piégés dans leurs véhicules et les pompiers ont envoyé 11 camions de pompiers et 66 pompiers pour les aider, ont rapporté les médias officiels.

La visibilité dans de nombreuses zones était inférieure à 500 mètres mercredi matin et parfois jusqu’à 200 mètres, a indiqué le service météorologique.

Les sauveteurs ont déclaré que plus de 200 véhicules s’étaient percutés les uns contre les autres, ont rapporté les médias.

CCTV a rapporté que des voitures circulant dans les deux sens sur le pont, une importante traversée du fleuve Jaune, ont été impliquées dans de nombreux accidents.

La police a ensuite fermé le pont à toute circulation.