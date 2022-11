“Une personne très calme et triste”: une femme de la Colombie-Britannique qui a tué sa sœur jumelle est jugée non criminellement responsable

AVERTISSEMENT : Cette histoire contient des détails graphiques.

Une heure avant le lever du soleil le 10 mars 2020, les pompiers de Port Coquitlam, en Colombie-Britannique, sont tombés sur une scène horrible – des pots en métal contenant des parties du corps incendiées et une jeune femme debout à proximité « distante et renfermée ».

Selon des documents judiciaires, lorsqu’on lui a demandé ce qu’elle brûlait, Tracy Chen a répondu “des choses que je ne voulais pas”.

Les parties du corps appartenaient à sa sœur jumelle et colocataire – Ivy.

Cette semaine, Tracy a été déclarée non criminellement responsable de la mort et du démembrement d’Ivy – le dernier acte d’une tragédie familiale presque impossible à envisager.

L’avocat de Tracy dit que ses parents vivent à Taiwan. Alors qu’ils pleurent une fille, ils sont toujours déterminés à aimer l’autre.

“Ils sont extrêmement navrés par ce qui s’est passé”, a déclaré Chris Johnson à la CBC.

“Mais étant parents, ils sont toujours les parents de leur enfant restant et ils ont essayé de la soutenir malgré leur chagrin d’avoir perdu leur autre enfant.”

“Une entité créée par le gouvernement canadien”

Tracy Chen a été accusée de meurtre au premier degré et d’outrage à un cadavre il y a deux ans et demi.

Jeudi, un juge de la Cour suprême de New Westminster, en Colombie-Britannique, a déclaré l’homme de 39 ans non criminellement responsable pour cause de troubles mentaux relativement aux deux chefs d’accusation après une soumission conjointe de la Couronne et de la défense.

La GRC bloque l’entrée du parc régional de Minnekhada peu après la découverte du corps d’Ivy Chen le 10 mars 2020. (Maggie MacPherson/CBC)

Ivy Chen était massothérapeute. Tracy a fait du travail administratif pour sa sœur.

Selon un aveu des faits, Tracy a poignardé sa sœur à mort dans leur appartement partagé, qui appartenait à Ivy Chen.

Une locataire du rez-de-chaussée a déclaré à la GRC qu’elle avait entendu de fréquentes disputes dans l’unité au-dessus : « principalement d’un côté, criant… une sorte de jaillissements de rage » et un « barrage d’agression ».

Le jour où Tracy a tué Ivy Chen, la locataire du rez-de-chaussée a déclaré qu’elle et son petit ami avaient été réveillés par des bruits forts.

“Le bruit a été décrit comme le son d’une femme” gémissant dans ce désespoir “dans la chambre juste au-dessus d’elle”, selon l’admission des faits.

Johnson a déclaré que Tracy avait été examinée par des psychiatres pour la Couronne et la défense.

Les deux ont conclu qu’elle souffrait de schizophrénie et qu’elle était au milieu d’une profonde dépression et qu’elle n’était pas capable de distinguer le bien du mal – l’exigence d’une déclaration de non-responsabilité criminelle.

Chen croyait qu’Ivy était devenue possédée par une entité qui prévoyait de la tuer.

“Elle n’était pas claire à certains moments sur ce qu’était l’entité, mais elle a dit à plus d’une occasion qu’il s’agissait d’une entité créée par le gouvernement canadien afin d’expérimenter sur son cadavre”, a déclaré Johnson.

“Elle pensait que cela devait être fait avant son anniversaire, qui était en mai 2020, et cela l’a amenée à acheter les outils avec lesquels elle a finalement utilisé pour démembrer sa sœur.”

“J’avais juste besoin de m’en débarrasser”

Les enregistrements extraits du téléphone portable et de l’ordinateur portable de Tracy ont montré qu’elle avait fait des recherches sur les armes du crime, les outils de démembrement et les moyens de se débarrasser et de brûler un corps.

Lorsqu’ils ont fouillé l’appartement après la découverte du corps d’Ivy Chen, la police a trouvé une scie alternative, une tronçonneuse, une machette et deux hachettes. Ils ont également trouvé un bidon de quatre litres d’acide chlorhydrique dans la salle de bain.

Selon l’exposé des faits, Tracy Chen a tenté de se débarrasser du corps d’Ivy Chen en le dissolvant dans l’appartement. Mais quand cela a échoué, elle a mis les pièces restantes dans des pots en métal et les a chargées dans sa Ford Fiesta noire.

Elle s’est rendue au parc régional de Minnekhada, une zone boisée géante à l’ouest de la rivière Pitt, juste avant l’aube.

“Après avoir garé la Fiesta, elle s’est rendue à un endroit dans la forêt voisine, a placé les parties du cadavre à l’intérieur des pots en métal et y a mis le feu”, indique le communiqué.

Les pompiers se sont présentés peu de temps après, trouvant Tracy Chen debout près des taches avec un bâton.

“J’avais juste besoin de me débarrasser de ça”, leur a-t-elle dit. “Je dois m’en débarrasser.”

Chen a été arrêtée moins d’une heure après la découverte du corps de sa sœur. Elle a fait deux déclarations à la police. Elle a dit à un officier qu’elle prenait huit types de médicaments par jour, mais qu’elle n’en avait pas pris depuis 48 heures au moment de son arrestation.

À la suite de la conclusion de non-responsabilité criminelle, Chen a été envoyé à l’hôpital psychiatrique médico-légal de Coquitlam.

Johnson dit que son client “continue de souffrir de schizophrénie et de dépression”.

“C’est une personne très calme et triste, c’est probablement la meilleure façon de la décrire”, a-t-il déclaré.