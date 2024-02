Une personne transgenre sur six souffre de problèmes de santé mentale à long terme et est plus susceptible de souffrir de dépression, selon une étude

Par Kate Pickles, rédactrice en chef de la santé pour le Daily Mail









Une personne transgenre sur six souffre de problèmes de santé mentale à long terme, selon une nouvelle étude.

Dans la première étude de ce type, les personnes s’identifiant comme transgenres étaient significativement plus susceptibles de souffrir de problèmes de santé tels que la dépression et l’anxiété que le reste de la population.

Des chercheurs de l’Université de Manchester ont analysé les données d’une enquête auprès des médecins généralistes auprès de 1,5 million de patients, dont 8 000 identifiés comme transgenres.

Ils ont constaté qu’un homme et une femme transgenres sur six ont signalé des problèmes de santé mentale, contre un autre homme et femme sur dix.

Le manque de services de genre du NHS et les difficultés de communication avec le personnel de santé ont été imputés à certains des problèmes de santé mentale.

Les chiffres publiés en novembre par l’University College London montrent les taux d’identité transgenre nouvellement enregistrée de 2000 à 2018, par groupe d’âge. En 2000, il y a eu 1,45 nouveaux cas d’identification transgenre pour 100 000 années-personnes. Mais ce chiffre a quintuplé pour atteindre 7,81 cas pour 100 000 habitants en 2018.

Mais les militants affirment que les résultats sont basés sur des « idéologies » plutôt que sur des faits biologiques et n’auraient jamais dû être commandés avec de l’argent public.

Ils suggèrent qu’il s’appuie sur des « chiffres peu fiables » issus d’une enquête impliquant des questions de genre qui sont susceptibles d’avoir dérouté certains participants.

Les chercheurs ont utilisé les données de l’enquête anglaise auprès des patients des médecins généralistes en 2021 et 2022, qui, en 2021, a introduit davantage de choix de réponses aux questions sur l’identité de genre.

On a demandé aux gens comment ils identifiaient leur sexe : féminin, masculin, non binaire, préférant se décrire eux-mêmes et préférant ne pas le dire.

Il leur a également été demandé de comparer leur identité de genre avec leur sexe enregistré à la naissance, s’ils étaient cisgenres, transgenres ou s’ils préféraient ne pas le dire.

On leur a également demandé s’ils souffraient d’un problème de santé mentale et s’ils estimaient que le professionnel de la santé avait reconnu ou compris leurs besoins en matière de santé mentale.

Environ 16,4 pour cent des personnes s’identifiant comme hommes transgenres et 15,9 pour cent comme femmes transgenres ont déclaré avoir un problème de santé mentale, bien qu’aucun détail n’ait été demandé.

Cela se compare à 8,8 et 12 pour cent des cisgenres – ceux qui s’identifient comme étant du même sexe qu’ils sont nés –, hommes et femmes, respectivement, selon les résultats publiés dans Lancet Public Health.

Le Dr Ruth Watkinson, de l’Université de Manchester, a déclaré : « Une mauvaise communication de la part des professionnels de la santé et des relations inadéquates entre le personnel et les patients peuvent expliquer pourquoi les patients trans, non binaires et de genre divers étaient plus susceptibles de signaler que leurs besoins en matière de santé mentale n’étaient pas satisfaits. rendez-vous récents en médecine générale.

« Des changements sont nécessaires de toute urgence pour que le NHS devienne un service plus favorable aux patients transgenres, non binaires et de genre divers, y compris un meilleur enregistrement du sexe dans les systèmes de dossiers de santé et une formation du personnel pour garantir que les professionnels de la santé répondent aux besoins de santé mentale de tous les patients. , quel que soit leur sexe.

Mais Sex Matters, une organisation de défense des droits humains qui milite pour plus de clarté sur le sexe dans la loi et dans la vie quotidienne, a remis en question la terminologie utilisée dans le document, qui était basée sur les recommandations du groupe controversé de lobbying trans Stonewall.

Maya Forstater, directrice exécutive, a déclaré : « Il est ridicule qu’une étude de santé publique financée par le gouvernement soit basée sur des données peu fiables sur le sexe et imprégnée d’un langage idéologique.

« Les données au cœur de cette étude proviennent d’une enquête qui posait la même question problématique sur l’identité de genre que le recensement de 2021, qui est actuellement en cours d’examen par le régulateur national des statistiques.

« La question sur l’identité de genre posée dans le recensement a été largement mal comprise et de nombreuses personnes ont été classées à tort comme transgenres.

«Les résultats suggèrent qu’une personne musulmane sur 67 est transgenre et qu’il y a plus de personnes trans à Newham qu’à Brighton.»

«Cette étude repose donc sur des chiffres peu fiables et ne peut pas être utilisée pour tirer des conclusions sur des besoins complexes en matière de santé mentale.»

“Le journal utilise également le terme “cisgenre” 74 fois, ce qui suggère qu’il donne la priorité à l’idéologie plutôt qu’aux faits biologiques.”

L’étude a été financée par le ministère de la Santé et des Affaires sociales (DHSC) et l’Institut national de recherche sur la santé et les soins (NIHR) et a été réalisée en collaboration avec le personnel de The Proud Trust et de la Fondation LGBT.

Un porte-parole du NHS a déclaré : « La santé mentale est l’un des cinq domaines prioritaires du NHS dans ses efforts visant à réduire les inégalités en matière de soins de santé, tandis que les services de santé ont ouvert cinq nouvelles cliniques de dysphorie de genre pour adultes en Angleterre depuis 2020 pour réduire les temps d’attente.