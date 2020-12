Une personne sur trois au Royaume-Uni a été exposée à des messages anti-vaccins, a révélé une nouvelle enquête, alors que le pays déploie un effort de vaccination de masse pour mettre fin à la pandémie de COVID-19.

L’enquête menée par Ipsos MORI et le King « s College London Policy Institute a montré que 34% des personnes interrogées au Royaume-Uni ont déclaré avoir vu ou entendu des messages qui tentaient de dissuader le public de se faire vacciner contre le COVID-19.

Entre 16 et 34 ans, le pourcentage de ceux qui ont vu ces types de messages est passé à près de la moitié, 46% des répondants affirmant les avoir vus.

Les experts craignent que l’hésitation et la désinformation à l’égard des vaccins puissent avoir un impact sur les efforts visant à mettre fin à la pandémie de COVID-19. Le Royaume-Uni a été le premier pays à autoriser le nouveau vaccin Pfizer / BioNTech COVID-19 et a récemment commencé à déployer son programme de vaccination.

Le vaccin est largement considéré comme le seul outil qui pourrait fournir à la population l’immunité nécessaire pour retourner à la vie prépandémique, mais une proportion importante de personnes doit être vaccinée pour être efficace.

L’enquête était basée sur 2 244 entretiens avec des personnes âgées de 16 à 75 ans, réalisés en novembre.

Facebook était la principale source de messages anti-vaccination, selon les personnes interrogées, un sur cinq déclarant avoir vu ou entendu un message anti-vaccin sur le réseau social.

Cela par rapport à environ un sur 20 qui a déclaré avoir vu ce type de messages sur Twitter, Instagram ou YouTube.

En effet, environ 40% de ceux qui étaient plus susceptibles de recevoir des informations sur la pandémie de WhatsApp et YouTube pensaient que « le véritable objectif du programme de vaccination est de suivre et de contrôler le public », a révélé l’enquête.

«La prolifération du matériel anti-vax qui est vu par les gens sur les réseaux sociaux – en particulier les jeunes – et son impact sur leurs opinions est incroyablement préoccupant dans la semaine où nous avons vu le Royaume-Uni vacciner la première personne en dehors d’un essai en dans le monde », a déclaré Kelly Beaver, directrice générale des Affaires publiques d’Ipsos MORI, dans un communiqué.

Il y avait également des «incertitudes de haut niveau» autour de plusieurs conspirations liées à la santé, selon l’enquête.

Dans l’ensemble, une personne sur sept pense que l’objectif de la vaccination est de suivre et de contrôler le public.

Un sur cinq – ou 19% – des 16 à 34 ans interrogés pense que Bill Gates veut un programme de vaccination afin de pouvoir implanter des micropuces dans les gens.

« Il est clair que certaines opinions néfastes se sont imposées au sein d’une minorité du public », a déclaré le professeur Bobby Duffy, directeur du Policy Institute du King’s College de Londres.

« Ils vont des inquiétudes quant à savoir si le gouvernement britannique assurera la sécurité du vaccin contre le coronavirus, aux théories du complot particulièrement extrêmes », a-t-il poursuivi.

Avec des pourcentages importants de personnes se disant préoccupées par les nouveaux vaccins COVID-19, les experts disent qu’il est essentiel de s’attaquer à ce problème et de s’engager avec les gens dans la campagne de vaccination.

Alors qu’un quart des personnes ont déclaré avoir vu des messages anti-vaccin COVID-19 sur les réseaux sociaux, environ 11% ont déclaré avoir entendu le message d’un membre de la famille ou d’un ami.

Les gens sont souvent influencés par leurs groupes sociaux, ont déclaré des experts, de sorte que la décision que les autres prennent de se vacciner pourrait également influencer les choix des gens.