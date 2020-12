Selon un rapport fourni par l’Office des statistiques nationales (ONS), une personne sur dix coronavirus les survivants souffrent de symptômes durables même trois mois après avoir vaincu la maladie. Leur rapport sur le «long Covid – un large éventail de symptômes qui persistent des mois après l’original» a été éclairci.

le Les données a révélé que 9,9% des citoyens britanniques ayant survécu à la coronavirus souffrait encore des effets durables de la maladie même après 12 semaines. Un autre 21 pour cent ont signalé des symptômes persistants après cinq semaines d’élimination de l’infection initiale, les plus courants étant la fatigue, les maux de tête et la toux persistante.

Leurs données ont également révélé que les risques de crise cardiaque et d’accident vasculaire cérébral étaient 12 fois plus élevés chez les personnes hospitalisées avec Covid, par rapport aux patients non viraux. La plupart des patients affectés par le virus guérissent dans les 15 jours, mais ils souffrent de fièvre, de toux et perdent leur odorat ou leur goût pendant plusieurs jours. Mais les données suggèrent que le virus peut persister pendant des semaines parmi ces patients rétablis que les chercheurs appellent les «longs courriers» (long Covid).

Les experts pensent maintenant que ces symptômes sont des séquelles sur le coronavirus , en raison des dommages causés aux organes, au système immunitaire, etc. Les médecins l’ont comparé au syndrome post-polio qui est également une maladie mal comprise qui peut se développer même après une décennie après l’infection initiale. Cependant, les responsables de l’ONS ne savent toujours pas exactement combien de personnes sont actuellement des patients en proie à des complications durables, mais les militants affirment que cela pourrait être jusqu’à 500 000 au Royaume-Uni.

Les chercheurs et les scientifiques disent avoir remarqué deux principaux types de longs Covid, l’un de ceux qui présentaient des dommages visibles à leurs organes, notamment des cicatrices sur les poumons, les muscles du cœur ou même des lésions neurologiques. Cependant, ces patients étaient un groupe minoritaire qui avait souffert d’un épisode très grave du virus. Mais la majorité des long-courriers ne présentent aucun dommage mesurable à leur corps et les chercheurs ne savent toujours pas ce qui cause leurs symptômes.

Autres symptômes de longue date rapportés par Covid-19 les survivants, y compris suspectés et confirmés, sont des problèmes d’audition, des pertes de mémoire, un brouillard cérébral, un manque de concentration, des problèmes de santé mentale et la perte de cheveux.

Les données publiées plus tôt par l’ONS étaient basées sur une enquête menée auprès de 8193 Britanniques qui avaient été testés positifs pour coronavirus entre avril et début décembre 2020. On a demandé aux répondants de révéler les symptômes continus dont ils souffraient après avoir guéri de la maladie. Les données ont également révélé que les longs transporteurs en moyenne ont enduré des symptômes durables pendant 40 jours.

Leurs données suggèrent également que les maladies diabétiques et chroniques des reins et du foie, qui peuvent toutes être mortelles, étaient également plus élevées. Et des écarts similaires ont également été observés chez des patients gravement malades pendant leur séjour à l’hôpital. Il a également montré que le taux d’attaques parmi ces patients était de 112,4 pour 1 000 dans le groupe Covid et de 20,6 chez les patients témoins.

Ils craignent maintenant que les effets négatifs ne se poursuivent pendant une période prolongée causant un long Covid.