M. Johnson s’exprimait un jour où le gouvernement a déclaré que plus de 60 000 nouveaux cas avaient été enregistrés pour la première fois. Debout à ses côtés, le professeur Chris Whitty, médecin-chef de l’Angleterre, a déclaré que le nombre de décès quotidiens, actuellement en moyenne autour de 530, devrait augmenter et que si les gens n’observaient pas un ordre de verrouillage pour rester chez eux, le risque était « extraordinairement haute. »

Avec plus d’un million de personnes, soit 2% de la population, ayant été infectées, le pays est dans une course contre la montre pour distribuer des vaccins.

Il a également averti que les Britanniques pourraient faire face à certaines restrictions dans le futur.

« Nous devrons peut-être en apporter quelques-uns, l’hiver prochain par exemple – c’est possible – car l’hiver profitera au virus », a déclaré le professeur Whitty.

M. Johnson a déclaré que 1,3 million de personnes avaient déjà été vaccinées et qu’il espérait que les plus vulnérables, un groupe comprenant des personnes âgées et comptant environ 13 millions de personnes, pourraient être protégés par le vaccin dans un délai d’environ six semaines, inversant ainsi le cours de la bataille contre le virus.

«Nous, au gouvernement, utilisons maintenant chaque seconde de ce verrouillage pour mettre ce bouclier invisible autour des personnes âgées et vulnérables sous forme de vaccinations», a-t-il déclaré.

M. Johnson a également déclaré qu’il prévoyait un nouveau système pour s’assurer que ceux qui se rendaient en Grande-Bretagne avaient un test de coronavirus négatif avant leur arrivée. Mais il a été forcé de se défendre contre les accusations selon lesquelles il avait agi trop lentement pour ordonner le verrouillage et a fait preuve d’un mauvais jugement en insistant pendant le week-end pour que de nombreuses écoles en Angleterre devraient rouvrir après les vacances d’hiver de lundi – pour revenir sur cette décision lundi soir. .