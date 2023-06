Une personne retrouvée gravement brûlée à Vernon décède

La police a confirmé qu’une personne retrouvée gravement brûlée à Vernon vendredi matin est décédée des suites de ses blessures.

La GRC de Vernon North Okanagan a trouvé la personne dans le pâté de maisons 3000 de la 27e rue vers 6 h 30 le 23 juin.

La personne a été transportée à l’hôpital avec des blessures mettant sa vie en danger et est décédée plus tard dans la journée, a annoncé la GRC le mardi 27 juin.

L’Unité des crimes graves continue d’enquêter sur le décès de la personne.

«Nous voulons offrir nos plus sincères condoléances à la famille et aux amis de la victime», a déclaré le const. Chris Terleski, agent des relations avec les médias. « Bien qu’une décision complète concernant la criminalité n’ait pas encore été prise, les circonstances qui ont conduit au décès de la personne sont actuellement considérées comme de nature suspecte. »

Terleski a déclaré que les premières indications sont qu’il s’agit d’un incident isolé et non d’une attaque aléatoire, et qu’il n’y a aucun risque pour le public dont la police est consciente.

Vendredi, la police a déclaré qu’elle pensait que la personne avait été blessée dans Justice Park, sur la 28e rue, en face du palais de justice de Vernon. La police demande maintenant au public de l’aider à faire avancer l’enquête et pense qu’il existe une « forte possibilité » qu’un véhicule circulant dans la zone ait capturé une activité sur les lieux de l’incident.

« Nous demandons aux automobilistes qui conduisaient dans la zone de Justice Park entre 6 h et 6 h 40, le vendredi 23 juin, de vérifier les images de la caméra de tableau de bord et de contacter la police si vous les avez », a déclaré Terleski.

Toute personne ayant des informations peut appeler le 250-545-7171 et citer le numéro de dossier 2023-10559.

La police ne divulgue pas l’identité de la victime par respect pour la vie privée de la famille.

Brendan Shykora