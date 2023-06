Une personne retrouvée avec des brûlures potentiellement mortelles à Vernon

La police enquête après qu’une personne a été retrouvée gravement brûlée à Vernon tôt vendredi matin.

Le personnel des services de santé d’urgence de la GRC de Vernon North Okanagan, de la Colombie-Britannique et des services d’incendie de Vernon ont été appelés au bloc 3000 de la 27e rue vers 6 h 30 le 23 juin, où une personne a été retrouvée grièvement brûlée.

La victime adulte a subi ce que l’on pense être des blessures mettant sa vie en danger et a été transportée pour des soins médicaux.

« L’enquête n’en est qu’à ses débuts », a déclaré le const. Chris Terleski, agent des relations avec les médias de la GRC, dans un communiqué de presse. «Aucune détermination n’a été faite quant à la cause, mais les premières indications sont que la personne a subi ses blessures à Justice Park. La zone a été bouclée et les agents de notre unité des crimes graves et des services d’identité judiciaire continuent de recueillir des preuves à l’appui de l’enquête. Nous solliciterons également les entreprises locales pour toute surveillance vidéo qui pourrait aider à déterminer les circonstances ayant mené aux blessures de la personne.

La police demande à toute personne susceptible d’avoir été témoin de l’incident ou de toute activité suspecte ayant entraîné les blessures de la personne de contacter la GRC de Vernon North Okanagan au 250-545-7171.

Brendan Shykora

Enquête en C.-B.PoliceGRCVernon