Les responsables de l’Oregon disent qu’une « action de super-propagation » est probablement à l’origine de deux récentes épidémies de Covid-19 dans l’État après une la personne s’est délibérément mise au travail en sachant qu’elle était malade, puis a été testée positive pour le virus.

Les deux épidémies distinctes de Covid-19 ont été attribuées à un seul individu.

Sept personnes sont mortes à la suite de la première épidémie et des centaines ont été forcées de s’auto-isoler lors de la seconde.

« L’une de ces épidémies a entraîné sept décès et l’autre épidémie récente a placé plus de 300 personnes / familles en quarantaine », a déclaré le 17 décembre les États du gouvernement du comté de Douglas, situé dans le sud de l’Oregon.

«Nous ne pouvons même pas imaginer les énormes remords que ces gens ressentent en ce moment, et nous sympathisons avec eux.

Les responsables du comté ont qualifié l’incident d ‘«action généralisée» et ont déclaré qu’il s’agissait de «l’un des problèmes les plus préoccupants auxquels nous sommes confrontés actuellement».

«En plus des événements de super épandeurs, nous avons également des actions de super épandeurs», a déclaré Bob Dannenhoffer, responsable de la santé publique du comté de Douglas, dans un communiqué.

«Les personnes qui choisissent involontairement et inconsciemment d’aller travailler lorsqu’elles sont malades sont en tête de liste des actions de super épandeur.

Ils ont souligné la nécessité pour les personnes présentant des symptômes de rester à la maison et de suivre les protocoles de sécurité.

L’une de ces épidémies a entraîné sept décès, tandis que l’autre récente épidémie a conduit plus de 300 personnes en quarantaine. Sur la photo, des manifestants de l’Oregon opposés aux restrictions du COVID-19 tentent de se frayer un chemin lors d’une session législative spéciale

Le lieu de travail de la personne infectée ou le moment où elle s’est rendue au travail alors qu’elle était malade n’a pas été révélé.

Le comté de Douglas compte environ 111 000 habitants et a jusqu’à présent connu 1 135 cas de Covid-19, entraînant 37 décès.

Les responsables de l’État ont déclaré que le comté de Douglas présentait un « risque extrême » à l’heure actuelle en ce qui concerne le coronavirus.

L’État de l’Oregon a enregistré 107000 cas de coronavirus et plus de 1400 décès avec des infections en hausse depuis novembre.

La gouverneure de l’Oregon, Kate Brown, a récemment prolongé une ordonnance d’état d’urgence jusqu’au 3 mars 2021, qui prévoit divers décrets autorisant la poursuite des restrictions sur les repas à l’intérieur, les grands rassemblements et de nombreuses entreprises.

Le comté de Douglas, dans l’Oregon, compte environ 111000 personnes et a enregistré mardi plus de 1300 cas de coronavirus et 37 décès. Sur la photo, des manifestants pulvérisent une masse sur la police alors qu’ils tentent d’entrer dans le capitole de l’État de l’Oregon lors d’une session extraordinaire de la législature de l’État