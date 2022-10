Une personne poignardée lors d’une fête de rue tapageuse près de l’Université Dalhousie

La police de Halifax a déclaré avoir procédé à un nombre indéterminé d’arrestations lors d’une grande fête de rue impliquant des milliers de personnes près de l’Université Dalhousie.

La police estime qu’une foule de 3 000 à 4 000 personnes s’est rassemblée vers 22 h samedi dans les environs des rues Larch, Preston et Jennings dans le cadre d’un événement non autorisé lié à la célébration des retrouvailles de l’école d’Halifax.

La police a publié aujourd’hui un communiqué indiquant que des feux d’artifice ont été déclenchés dans la foule et qu’un certain nombre de troubles et de bagarres se sont produits parmi de nombreuses personnes en état d’ébriété.

La police a déclaré qu’elle avait dû faire sortir un certain nombre de blessés de la zone, dont un homme qui avait été poignardé, ajoutant qu’il était impossible pour les ambulanciers paramédicaux de se rendre aux blessés.

La foule a été dispersée après “quelques heures” et bien que la police n’ait publié aucun détail sur le nombre d’arrestations, elle affirme que des dizaines de contraventions sommaires ont été émises.

Une perturbation similaire lors du même événement l’année dernière a vu la police arrêter neuf hommes et une femme pour intoxication publique et a suscité l’indignation de l’université et de la communauté locale.

La police a déclaré que les troubles de samedi les obligeaient à faire appel à des renforts supplémentaires à mesure que la taille du rassemblement augmentait. Les officiers qui ont tenté de disperser la foule se sont heurtés à une résistance, a indiqué la force.

“En plus d’être touchés par des projectiles, des officiers ont reçu des coups de poing, des coups de pied et des crachats dessus”, indique un communiqué publié dimanche. “Certains officiers ont dû être soignés pour des blessures ne mettant pas leur vie en danger.”

La police a déclaré qu’à un moment donné, un incendie avait été allumé à l’aide de branches abattues par la tempête post-tropicale Fiona dans le but d’empêcher les agents de briser la foule.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 2 octobre 2022.