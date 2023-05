Une personne meurt dans la troisième vague de frappes à Kiev en 24 heures

Au moins une personne est morte à Kiev et trois autres ont été blessées lorsque des débris provenant apparemment d’un drone russe détruit ont frappé tôt mardi un immeuble d’habitation et provoqué un incendie, ont annoncé des responsables de la capitale ukrainienne.

L’attaque contre Kiev était la troisième en 24 heures et est intervenue après une rare attaque de jour lundi qui a envoyé des personnes courir pour se mettre à l’abri.

L’administration militaire de Kiev a annoncé que deux étages supérieurs du bâtiment avaient été détruits et qu’il pouvait encore y avoir des gens sous les décombres.

Le maire, Vitali Klitschko, a déclaré qu’au moins une personne était décédée, une a été hospitalisée et deux autres ont été blessées.

Une femme de 27 ans a été hospitalisée pour des blessures « modérées » causées par la chute de débris dans une zone sud de Kiev, a déclaré Klitschko.

« Attaque massive! Reste à l’intérieur! » a posté le maire, ajoutant qu’un immeuble à plusieurs étages avait également été endommagé dans le district de Holosiivskyi.

L’administration militaire de la ville a déclaré que l’attaque nocturne avait été menée à l’aide de drones. Dans un post ultérieur, l’administration a déclaré : « Au cours des dernières 24 heures, l’ennemi a déjà mené 3 attaques. De plus, l’ennemi change constamment d’armes pour attaquer, après le combiné missile-drone, puis balistique, l’agresseur a utilisé exclusivement des drones.

La chute de débris a provoqué un incendie dans une maison du district sud de Darnytskyi, et trois voitures dans le district central de Pechersky ont également brûlé, a indiqué l’administration.

Des sirènes de raid aérien ont retenti pendant la nuit à Kiev et dans les régions centrales de Tcherkassy, ​​Kirovohrad et Mykolaïv, ainsi que dans la région méridionale de Kherson.

La Russie a attaqué à plusieurs reprises la capitale ukrainienne en mai en utilisant une combinaison de drones et de missiles, principalement la nuit, dans une tentative apparente de saper la volonté des Ukrainiens de se battre après plus de 15 mois de guerre.

Serhii Popko, le chef de l’administration militaire de Kiev, a déclaré lundi qu’en plus de maintenir les civils ukrainiens dans un état de « profonde tension psychologique », les dirigeants russes cherchaient à épuiser les défenses aériennes de l’Ukraine avec la série incessante d’attaques.

Les responsables ukrainiens ont fait part de leurs inquiétudes quant au fait que leurs défenses anti-aériennes de l’ère soviétique manquent de munitions et que les systèmes occidentaux tels que le Patriot américain n’arrivent pas en quantités suffisantes pour combler le vide.

Dans son discours vidéo nocturne de lundi, le président ukrainien, Volodymyr Zelenskiy, a fait l’éloge des défenses antimissiles Patriot fournies par les États-Unis.

« Lorsque les Patriotes aux mains des Ukrainiens assureront un taux d’interception de 100% de tout missile russe, la terreur sera vaincue », a déclaré Zelenskiy.

Les frappes de mardi étaient le 17e assaut aérien de la Russie sur la capitale ce mois-ci et sont intervenues après que la ville a été attaquée à deux reprises lundi. Les personnes qui s’étaient habituées à une série d’attaques nocturnes ont couru vers les stations de métro de Kiev et d’autres abris après une succession de fortes détonations alors que les missiles entrants étaient interceptés et que des éclats de fumée provenant des défenses aériennes parsemaient le ciel clair du matin.

Zelenskiy a posté une vidéo de ce qu’il a dit être des écoliers effrayés courant et criant dans une rue de Kiev vers un abri anti-bombes au son des sirènes anti-aériennes. « Voici à quoi ressemble un jour de semaine ordinaire », a écrit Zelenskiy.