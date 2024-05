Une personne infectée par la rougeole a traversé LAX, préviennent les responsables de la santé

LOS ANGELES (KABC)– Les responsables de la santé publique du comté de Los Angeles ont confirmé qu’une personne atteinte de rougeole avait récemment transité par l’aéroport international de Los Angeles.

Ils disent qu’une personne a traversé l’aéroport le 19 mai alors qu’elle était infectée par le virus. maladie très contagieuse.

La personne est arrivée sur un vol Lufthansa au terminal international Tom Bradley et est restée à l’aéroport pendant cinq heures avant de prendre un vol de correspondance au terminal 7.

Toute personne connue pour être assise à proximité du voyageur sera informée. Mais si vous étiez dans ces terminaux à ce moment-là, vous devez vous surveiller pour déceler tout symptôme.

Les symptômes comprennent une forte fièvre, de la toux, des éruptions cutanées, un écoulement nasal et des yeux rouges et larmoyants. Ils commencent généralement à apparaître plus d’une semaine après la première exposition au virus.

Bien que la vaccination des enfants soit courante, l’Organisation mondiale de la santé affirme que plus de 136 000 personnes sont mortes de la rougeole en 2022, pour la plupart des personnes non vaccinées ou de jeunes enfants.