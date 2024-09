Une personne hospitalisée pour cause de grippe aviaire dans le Missouri n’a eu aucun contact connu avec des animaux

Ce cas historique, le 14e signalé aux États-Unis cette année, contribue à accroître les inquiétudes quant à la propagation du virus parmi les humains.

Getty Getty H5N1, une souche de grippe aviaire ou grippe aviaire » src= »https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/GsA_j9y.fRF4EA4qAgYANw–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTk2MDtoPTY0MA–/https://media.zenfs.com/en/people_218/076c6f431962474f3b0039a4434f3361″ class= »caas-img »/> Getty H5N1, une souche de grippe aviaire ou grippe aviaire

Une personne dans le Missouri a été infectée par la grippe aviaire alors qu’elle n’avait pas été exposée immédiatement à un animal.

Les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) ont annoncé le cas humain de grippe aviaire — et plus précisément du sous-type H5 — dans un communiqué de presse le vendredi 6 septembre.

L’individu (qui souffrait de problèmes médicaux sous-jacents, selon le CDC) a été hospitalisé le 22 août, ont déclaré des responsables de l’État. Le New York TimesAprès avoir été traité avec le médicament antiviral Tamiflu, le patient s’est rétabli et a été renvoyé chez lui, a rapporté le média.

En rapport: Le premier décès humain dû à une nouvelle souche de grippe aviaire, confirme l’Organisation mondiale de la santé

Le cas, qui a été identifié grâce au système de surveillance de la grippe saisonnière du Missouri, marque le premier cas humain de grippe aviaire détecté dans l’État et le 14e signalé aux États-Unis cette année, selon le CDC et le Département de la Santé et des Services aux Personnes Âgées du Missouri.

Associé au fait qu’il s’agit également du premier cas de grippe aviaire « sans exposition professionnelle connue à des animaux malades ou infectés », ce cas historique ajoute à l’inquiétude croissante quant à la propagation du virus sans être détecté parmi les humains.

Getty Getty Une image d’archive d’un panneau CDC » src= »https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/IpEEjukrD6h_EZH_JB5V9A–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTk2MDtoPTY0MQ–/https://media.zenfs.com/en/people_218/ddaea43c8d2ceaac00059c6b7534adc8″ class= »caas-img »/> Getty Une image d’archive d’un panneau CDC

Tous les cas humains signalés précédemment par le CDC sont survenus chez des individus qui avaient été en contact avec des volailles ou des vaches laitières, ces dernières étant actuellement confrontées à une épidémie de grippe aviaire dans plusieurs États.

En rapport: L’Organisation mondiale de la santé exprime sa « grande inquiétude » face à la propagation de la grippe aviaire aux humains

L’épidémie, qui a eu lieu la première signalé En mars, c’est la première fois que le virus spécifique de la grippe aviaire, HPAI A (H5N1), a été détecté chez des vaches. En avril, un cas humain a été confirmé, ce qui constitue le premier cas de « transmission probable du mammifère à l’homme » du virus, selon les CDC.

« Il est important de noter que, bien que rares, il existe des cas de grippe A dans lesquels la source animale n’a pas pu être identifiée », a déclaré le CDC à propos du cas du Missouri. « La principale préoccupation dans ces situations est qu’il n’y ait pas de transmission ultérieure. »

Selon l’organisation, le risque pour le grand public reste faible, même si elle note que « comme toujours, les circonstances peuvent changer rapidement à mesure que davantage d’informations sont obtenues ».

Ne manquez jamais une histoire — inscrivez-vous La newsletter quotidienne gratuite de PEOPLE pour rester au courant du meilleur de ce que PEOPLE a à offrir, des nouvelles juteuses sur les célébrités aux histoires fascinantes d’intérêt humain.

Le Dr Nahid Bhadelia, directeur du Centre sur les maladies infectieuses émergentes de l’Université de Boston, a déclaré Le New York Times que la voie de transmission « déterminera dans quelle mesure le risque de transmission de la maladie est plus élevé pour le grand public ».

Bhadelia a également déclaré au journal qu’elle préconisait qu’un pourcentage plus élevé d’échantillons de grippe prélevés dans les hôpitaux soient inclus dans les tests de routine et la surveillance afin de « jeter un filet plus large ».

« En cas d’épidémie, nous sommes toujours plus en retard que nous le pensons », a-t-elle ajouté.

Pour plus d’actualités sur les gens, assurez-vous de inscrivez-vous à notre newsletter !

Lire l’article original sur Personnes.