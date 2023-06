Une personne grièvement blessée dans un accident de moto dans la région de Richmond – Shaw Local

Une personne retrouvée à 50 pieds d’une moto à la suite d’un accident près de Richmond vendredi après-midi sur le bloc 7900 de Tryon Grove Road était dans un état critique à la suite de l’incident, ont déclaré des responsables du district des pompiers dans un communiqué préparé.

Les autorités n’ont pas indiqué si la victime était un homme ou une femme dans le communiqué de presse.

Le district de protection contre les incendies du canton de Richmond a été appelé sur les lieux de l’accident au sud-ouest de Richmond juste avant 17 h vendredi. Le répartiteur a déclaré aux équipes qui ont répondu à la scène que le patient ne répondait pas avec une blessure à la tête, selon le communiqué.

Avec des blessures potentiellement mortelles, les responsables du district d’incendie ont demandé le programme d’intervention d’urgence MD-1 de Mercyhealth et un hélicoptère, selon le communiqué préparé. Le programme, selon le site Web de Mercy Health System, « apporte des soins hospitaliers directement sur les lieux d’un traumatisme ou d’une urgence médicale ». Le MD-1 n’était pas disponible pour répondre, cependant, et l’hélicoptère disponible le plus proche était à environ 37 minutes, selon le communiqué.

Le patient a été transporté en ambulance à l’hôpital Northwestern McHenry. Au moment du transport aux urgences, le patient était dans un état critique, selon le communiqué.

Le bureau du shérif du comté de McHenry, qui a fermé Tryon Grove Road entre les routes Keystone et Barnard Mill jusqu’à environ 20h30 vendredi, mène l’enquête sur l’accident.

Le district de protection contre les incendies du canton de Richmond a rappelé à tous les conducteurs de faire attention aux motocyclettes et aux motocyclistes de porter un casque.