Une personne est décédée après l’explosion d’un camion-citerne transportant 7 500 gallons lorsque le conducteur a perdu le contrôle sur l’autoroute de l’Ohio alors que des images montrent des flammes sauvages et de la fumée noire s’échappant de l’accident.

Par Ishita Srivastava pour Dailymail.Com





Un chauffeur de camion se dirigeait vers le nord sur la route nationale 8 et tentait de prendre l’Interstate 271 lorsque le camion a perdu le contrôle.

Le camion-citerne lourd, qui transportait 7 500 gallons de diesel, est passé par-dessus le côté d’un pont, s’est écrasé sur la State Route 8 et a explosé dans une explosion de flammes.

Les autorités ont déclaré que le conducteur était décédé sur place des suites de ses blessures.

Après l’accident, du diesel a commencé à s’infiltrer dans une rivière voisine, à s’infiltrer dans les chutes Brandywine et à provoquer l’incendie du ruisseau Brandywine.







La vidéo montre des flammes sauvages et de la fumée noire s’échappant de l’accident tandis que l’équipe HAZMAT du comté de Summit, les pompiers de Macédoine, les pompiers de Twinsburg et d’autres services d’incendie locaux intervenaient sur les lieux.

La vidéo montre d’énormes flammes et de la fumée noire s’échappant de l’accident tandis que l’équipe HAZMAT du comté de Summit, les pompiers de Macédoine, les pompiers de Twinsburg et d’autres services d’incendie locaux intervenaient sur les lieux.

Les unités de patrouille du bureau du shérif ainsi que des adjoints de la prison du comté de Summit étaient également présents sur les lieux.

Selon CNNle diesel contenu dans le camion a commencé à s’infiltrer dans une rivière voisine, s’est infiltré dans les chutes Brandywine et a provoqué l’incendie du ruisseau Brandywine après l’accident.

Bryant Somerville, un porte-parole de l’Ohio Environmental Protection Agency, a déclaré à la chaîne : « Le ruisseau Brandywine, situé à proximité, a été touché par le diesel résultant de l’accident.

“Le ruisseau a brièvement pris feu après l’accident, et le coordinateur sur place de l’Ohio EPA a signalé que le feu était éteint.”

Somerville a ajouté que l’EPA a mis en place des mesures de confinement pour arrêter la propagation du diesel dans le ruisseau et qu’elle « supervisera les efforts de réduction ».

Matt Bruning, un porte-parole du ministère des Transports de l’Ohio, a déclaré à CNN que les équipes sur place inspectaient à la fois la State Route 8 et l’Interstate 271 pour détecter tout dommage.

Bruning a également précisé que la partie de la route où le camion-citerne a explosé « devra être repavée ».

‘Je n’ai pas de calendrier à ce sujet [the reopening]. Je n’ai pas non plus encore entendu de détails sur l’inspection du pont. Nous ne rouvrirons rien tant que nous ne le jugerons pas sécuritaire pour les automobilistes. » a déclaré le responsable des transports.

Selon le bureau du shérif, la rampe entre la State Route 8 et la I-271 nord est actuellement fermée et la State Route 8 est actuellement fermée dans les deux sens, jusqu’à ce que le pont puisse être inspecté pour des raisons de sécurité.

L’équipe Summit Metro Crash Team enquête toujours sur la cause de l’accident.