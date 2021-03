Le témoin Mary Craver a dit Actualités mondiales : «J’étais dans la salle communautaire de la bibliothèque et juste à l’extérieur, tout à coup, on entend des cris et tout le monde s’est arrêté et a regardé, tout le monde a commencé à courir par la porte latérale.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy