Une personne critique après le crash « tragique » d’un hélicoptère marin américain en Australie | Nouvelles du monde

Trois personnes ont été blessées après le crash d’un hélicoptère militaire américain en Australie, a annoncé le ministère de la Défense du pays.

L’un d’eux a été laissé dans un état critique et les deux autres sont dans un état stable après l’incident survenu dimanche dans le Territoire du Nord, selon l’opérateur d’hélicoptère de sauvetage CareFlight.

Sky News Australia a déclaré que l’avion V-22 Osprey transportait environ 20 marines américains au large de Darwin lors d’un exercice.

L’Australian Broadcasting Corporation (ABC) a ajouté que personne n’était mort.

Dans une déclaration envoyée par courrier électronique à l’Associated Press, la police du Territoire du Nord a déclaré qu’elle avait répondu à un accident d’avion sur l’île Melville, ajoutant : « Les premiers rapports suggèrent que l’incident implique du personnel de la défense américaine et que les membres des forces de défense australiennes n’étaient pas impliqués. »

Le Premier ministre Anthony Albanese a qualifié l’accident de « tragique », déclarant aux journalistes : « Il s’agit évidemment d’un incident regrettable. Je ne suis pas en mesure de donner davantage d’informations.

« Les forces de défense australiennes coopèrent avec nos amis des forces de défense américaines pour s’assurer que nous leur apportons toute l’aide possible. »

L’incident s’est produit lors de l’exercice Predator’s Run 2023, un exercice militaire auquel participent des troupes d’Australie, des États-Unis, de Malaisie et des Philippines.

Cela arrive un mois après quatre soldats australiens ont été tués lors d’exercices bilatéraux lorsque leur hélicoptère s’est écrasé dans l’océan au large des côtes du Queensland.

Les États-Unis et l’Australie ont intensifié leur coopération militaire dans l’océan Pacifique ces dernières années, sous l’impulsion d’une Chine de plus en plus affirmée.