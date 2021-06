Une personne avec un drapeau arc-en-ciel s’exécute sur le terrain à Munich avant l’Allemagne contre la Hongrie

Une personne avec un drapeau arc-en-ciel a couru sur le terrain et l’a brandi devant les équipes pendant l’hymne national hongrois avant le match de championnat d’Europe contre l’Allemagne.

La personne a été rapidement taclée par les stewards et plaquée au sol. La personne a ensuite été emmenée sous les acclamations et les applaudissements.

Les drapeaux arc-en-ciel étaient plus nombreux que les drapeaux allemands lorsque les fans de football sont arrivés mercredi pour un match de championnat d’Europe à Munich.

Les supporters ont été accueillis à la sortie de la station de métro Fröttmaning par une foule de bénévoles de groupes tels qu’Amnesty International, CSD Allemagne et S’AG Munich distribuant des drapeaux arc-en-ciel aux personnes assistant au dernier match de groupe de l’Euro 2020 de l’Allemagne contre la Hongrie.

D’autres manifestants se sont simplement présentés pour protester contre la décision de l’UEFA de refuser la demande du conseil municipal de Munich d’illuminer le stade aux couleurs de l’arc-en-ciel en guise de protestation contre ce qu’elle a appelé la « législation homophobe et transphobe » de la Hongrie.

L’UEFA a déclaré qu’elle devait rejeter la demande en raison de son contexte politique en tant que critique de la Hongrie. La ville a fait référence à une loi adoptée par les législateurs hongrois la semaine dernière qui a rendu plus difficile l’accès des jeunes de moins de 18 ans aux informations LGBT en rendant leur partage illégal.

« Nous sommes ici pour protester contre les lois oppressives de la Hongrie contre les membres de la communauté LGBTQ », a déclaré le manifestant Julian Krusenberg à l’Associated Press.

Les supporters hongrois ont semblé perplexes face à la réception et peu, voire aucun, se sont arrêtés pour accepter les drapeaux.

La drag queen Zoey Rachel Pride a déclaré qu’elle était à l’extérieur du stade pour manifester pour les droits humains.

« Les droits de l’homme sont pour tous, que vous soyez homosexuel, bisexuel, transsexuel ou autre », a déclaré Pride à l’AP. « Il y a des gais, des lesbiennes, des bi, des trans, des inter, des queers et ainsi de suite. Et c’est pourquoi nous devons toujours défendre nos droits. C’est pourquoi je suis ici aujourd’hui pour défendre nos droits, pour les personnes en Hongrie qui ne peuvent pas mener une vie aussi bien que nous.

Le maire de Munich, Dieter Reiter, a qualifié de « honteuse » la décision de l’UEFA de ne pas autoriser le stade illuminé par l’arc-en-ciel et a déclaré que la ville « ne se laissera pas décourager d’envoyer un signal clair à la Hongrie et au monde ».

Des drapeaux arc-en-ciel flottaient depuis le spectaculaire hôtel de ville néogothique de Munich, et il était prévu d’avoir une éolienne près du stade et la tour olympique de la ville illuminée également aux couleurs de l’arc-en-ciel.

De nombreux Hongrois n’étaient pas impressionnés.

« La politique n’a rien à voir avec le sport », a déclaré le supporter hongrois Csaba Töräk. « Ne mélangez pas les deux. »

Un jeune supporter hongrois, assistant au match avec son père, a déclaré qu’il pouvait voir les deux côtés de l’argument.

« Comme un (côté) disant que la politique et le football ne devraient pas être unis sur le terrain. Et je pense que c’est un bon point », a déclaré Mate Melykuti. « Mais c’est un bon point que c’est un droit humain d’être ce que vous êtes. Et je peux comprendre ce côté aussi. »

(Avec les entrées du point d’accès)

