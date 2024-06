Une personne atteinte de rougeole traverse l’aéroport de Seattle

Une personne atteinte de rougeole a traversé l’aéroport international de Seattle-Tacoma les 10 et 11 mai, selon la santé publique.

SEATAC, Washington — Les voyageurs ayant transité par l’aéroport international de Seattle-Tacoma les 10 et 11 mai pourraient avoir été en contact avec une personne infectée par la rougeole, selon une annonce du Santé publique – Seattle et comté de King.

Le voyageur contagieux vient de l’Arizona et a probablement été exposé à la rougeole lors d’un voyage vers ou en Europe, selon la santé publique. Le statut vaccinal de la personne contre la rougeole est inconnu.

« La rougeole est très contagieuse et si vous n’êtes pas immunisé, vous pouvez l’attraper simplement en étant dans une pièce où s’est trouvée une personne atteinte de rougeole », a déclaré le Dr Eric Chow, chef des maladies transmissibles pour la santé publique de Seattle et du comté de King. .

Le voyageur atteint de rougeole se trouvait dans le hall S (porte S1) et a passé la douane jusqu’au carrousel international de récupération des bagages 19 entre 17h30 et 21h30 le 10 mai.



Le lendemain, le voyageur a traversé le hall A jusqu’à la porte A8 entre 7 h 30 et 11 h 30. Les délais fournis par la santé publique incluent l’heure d’arrivée réelle du voyageur et deux heures après.

Le voyageur se trouvait à l’aéroport avant qu’on lui diagnostique une rougeole. La Santé publique a déclaré que le virus de la rougeole peut rester dans l’air jusqu’à deux heures après qu’une personne infectée par la rougeole ait quitté la région.

La rougeole est très contagieuse et peut provoquer de la fièvre, des éruptions cutanées, de la toux, un écoulement nasal et des yeux rouges et larmoyants, selon la Santé publique. Si elle n’est pas protégée contre la maladie, elle peut se propager dans l’air après qu’une personne atteinte de rougeole a toussé ou éternué, selon la Santé publique.

Toute personne ayant pu entrer en contact avec le voyageur contagieux et qui n’est pas immunisée contre la rougeole présenterait probablement des symptômes dans les une à trois semaines suivant l’exposition, ou entre le 17 mai et le 1er juin.

Chow a déclaré que c’était maintenant un moment important pour vérifier votre statut vaccinal et vous faire vacciner si vous n’êtes pas protégé.

« Heureusement, le vaccin contre la rougeole est très efficace », a déclaré Chow dans le communiqué. Deux doses de vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole (ROR) offrent une protection à vie d’environ 97 % contre l’infection par la rougeole, a-t-il déclaré.

Les personnes les plus à risque sont les nourrissons et les enfants de moins de 5 ans, les adultes de plus de 20 ans, les personnes enceintes et les personnes dont le système immunitaire est affaibli, selon la Santé publique.

En avril, les cas de rougeole représentaient près du double du total de l’année dernière dans tout le pays.

Les Centers of Disease Control and Prevention des États-Unis ont recensé 113 cas au 5 avril. Il y a eu sept épidémies et la plupart des cas aux États-Unis – 73 % – sont liés à ces poussées.

Ce nombre est néanmoins inférieur à celui de certaines années récentes : 2014 a enregistré 667 cas et 2019, 1 274.