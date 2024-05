Une personne atteinte de rougeole avait un vol de correspondance à LAX, selon le département de la santé

Le Selon le département de la santé publique du comté de Los Angeles un non-résident du comté de Los Angeles avec un cas confirmé de rougeole a eu un vol de correspondance à LAX au début du mois. Désormais, les autorités avertissent toute personne susceptible de se trouver à l’aéroport le 19 mai de vérifier si elle a été exposée.

L’individu en question est arrivé à la porte 156 du terminal international Tom Bradley le 19 mai à 15 h 04 à bord du vol Lufthansa LH452 qui, selon service de suivi des vols en ligne FlightAwareest la route de la compagnie aérienne entre Munich, en Allemagne et Los Angeles.





Après une escale de cinq heures, le voyageur a pris la correspondance avec le vol Lufthansa LH7852 depuis le terminal 7, porte 82, vers 20 heures, a indiqué le ministère de la Santé.

Le vol LH7852 va de LAX à Fresno ; selon FlightAwarel’itinéraire est exploité par SkyWest Airlines sous le nom de vol SKW5591.

Il n’existe aucun autre endroit où des expositions possibles à ce voyageur auraient pu avoir lieu, ont confirmé les responsables du ministère de la Santé publique.

Un Airbus A340-313 de Lufthansa décolle de l’aéroport international de Los Angeles en route vers Francfort le 5 mai 2024 à Los Angeles, en Californie. (Photo de Kevin Carter/Getty Images)

« Les personnes qui se trouvaient au terminal international LAX Tom Bradley entre 15 h 04 et 21 heures environ peuvent courir le risque de développer la rougeole en raison de leur exposition à ce voyageur », ont déclaré les responsables de la santé publique du comté de LA.

Les services de santé locaux, en collaboration avec les Centers for Disease Control, informent les passagers affectés à des sièges spécifiques qui pourraient avoir été exposés sur le LH452 les 18 et 19 mai et le LH7852 (SKW5591) le 19 mai.

« Les personnes exposées doivent confirmer si elles ont été vaccinées contre la rougeole… si elles n’ont pas eu la rougeole dans le passé et n’ont pas encore reçu le vaccin contre la rougeole, elles risquent de contracter la rougeole si elles ont été exposées », ont déclaré les responsables de la santé du comté de Los Angeles. . « Les personnes non vaccinées ou celles dont le statut vaccinal est inconnu et qui se trouvaient à cet endroit à la date et à l’heure risquent de développer la rougeole de sept à 21 jours après avoir été exposées. »

Si les victimes potentiellement exposées ne présentent pas de symptômes 21 jours après l’exposition – soit le 9 juin – elles ne courent plus de risque, a ajouté le ministère de la Santé.

«La rougeole se propage par voie aérienne et par contact direct avant même que vous sachiez que vous en êtes atteint et peut entraîner une maladie grave», a déclaré le Dr Muntu Davis, responsable de la santé du comté de Los Angeles. « La rougeole est très contagieuse pour ceux qui n’y sont pas immunisés… elle peut entraîner de graves complications pour les jeunes enfants et les adultes vulnérables. »

Selon les responsables de la santé publique, les symptômes courants de la rougeole comprennent :

Forte fièvre (supérieure à 101 degrés)

Toux

Nez qui coule

Yeux rouges et larmoyants

Minuscules taches blanches qui peuvent apparaître dans la bouche 2 à 3 jours après le début des symptômes

Éruption cutanée 3 à 5 jours après d’autres signes de maladie; commence généralement au niveau du visage et se propage ensuite au reste du corps

Les personnes qui développent des symptômes sont priées de rester à la maison et d’éviter l’école, le travail et tout grand rassemblement. Avertissez immédiatement un prestataire de soins de santé, mais n’entrez dans aucun établissement de santé avant de l’avoir appelé et de l’avoir informé de l’exposition et des symptômes des individus, a indiqué le ministère de la Santé.

La plupart des assurances maladie couvrent le coût du vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole (ROR) ; Les enfants et les adultes non assurés ou sous-assurés peuvent accéder à des vaccins gratuits ou à faible coût dans les cliniques inscrites aux programmes Vaccins pour enfants et Vaccins pour adultes. Plus d’informations peuvent être trouvées ici.

Pour consulter la page d’informations sur la rougeole du département de santé du comté de Los Angeles, Cliquez ici.