Un retraité atteint de la maladie de Parkinson dit qu’il a été contraint de vivre à l’époque de Dickens après s’être vu refuser l’allocation d’indépendance personnelle (PIP) malgré son état débilitant.

Cela vient après qu’un rapport de députés a révélé que le système d’évaluation de la santé pour les prestations « continue de laisser tomber les gens ».

Stanley Smith dit qu’il a dû prendre des antidépresseurs à cause du stress de se battre avec des évaluateurs ainsi que de sa maladie et d’avoir un faible revenu.

L’homme de 65 ans a déclaré que le DWP n’avait pas compris la nature « fluctuante et dégénérative » de la maladie de Parkinson, dont souffre également l’acteur Michael J Fox. Les symptômes vont de l’instabilité et de la sensation de malaise aux tremblements et à la raideur ou au « gel ».

M. Smith, de Shoeburyness, Essex, a été chauffeur de taxi pendant 40 ans et a reçu un diagnostic de maladie de Parkinson en 2019. En novembre, il a été contraint de quitter son emploi lorsqu’il est devenu trop malade pour travailler.

L’allocation d’emploi et de soutien lui a donné 77 £ par semaine, qui est passée à 117 £ en mars. Le père de deux enfants a fait une première demande de PIP en août 2021, ce qui lui donnerait potentiellement 160 £ supplémentaires par semaine.

Le Paiement d’Indépendance Personnelle (PIP) est versé aux personnes atteintes d’une maladie, d’un handicap ou d’un état de santé mentale qui rend difficile l’accomplissement des tâches quotidiennes.

L’acteur Michael J Fox souffre de la même condition (Getty Images pour SXSW)

Pour avoir droit au montant total, M. Smith devait marquer 24 points dans une évaluation de la vie quotidienne. Plus quelqu’un trouve la vie de tous les jours et ses déplacements difficiles, plus il est récompensé.

Il n’a obtenu aucun point même si ses symptômes, y compris l’aggravation de la douleur, rendent le travail impossible.

« Quand j’ai lu le rapport, je me suis demandé s’il parlait de la même personne », a-t-il déclaré. « Pendant l’entretien, j’ai eu une de mes attaques musculaires involontaires et je ne pouvais plus respirer. L’intervieweur a dit « Souhaitez-vous arrêter l’évaluation et faire un autre jour ? J’ai dit ‘non, je ne peux pas recommencer’. J’ai mis 10 minutes à me calmer.





Ils ne comprennent pas la maladie de Parkinson. Quand vous leur dites que certains jours, les comprimés ne fonctionnent pas aussi bien, qu’il faut sans cesse changer de médicament, ils sont surpris Stanley-Smith

« J’ai essayé d’obtenir des allocations pour le coût de la vie et ça n’a rien donné non plus. Nous n’avons donc que le salaire de ma femme. Mais elle travaille à Londres et doit payer plus de 100 £ par semaine en tarifs. Il ne nous reste donc qu’une partie de son argent et 117 £.

Il dit qu’il se couche souvent dans la journée parce qu’il n’allume pas le chauffage, et que lui et sa femme, Jackie, ont l’impression d’être à l’époque victorienne, endurant de sombres difficultés.

« Quand j’étais chauffeur de taxi, je disais à des amis que nous retournions à l’époque de Dickens », a-t-il déclaré. « Et voilà, mes amis ont maintenant dit que j’avais raison. »

Les conseillers de Parkinson’s UK l’ont aidé à faire appel de la décision de ne lui attribuer aucun point, et il n’en a ensuite obtenu que quatre. Après une deuxième contestation le mois dernier, un tribunal lui a accordé neuf autres points, soit 13 au total mais encore loin des 24 au total.

En conséquence, il devrait commencer à recevoir 126 £ supplémentaires par semaine, mais a dû se battre pour l’obtenir.

M. Smith pense que l’on comprend mal ce qu’est la maladie de Parkinson, ce qui l’a conduit à se battre pour obtenir des avantages.

Il a dit : « Ils [the DWP] ne comprends pas la maladie de Parkinson. Ils ne réalisent pas à quel point c’est difficile. Ils pensent qu’il suffit de prendre des comprimés et que tout va bien. Quand vous leur dites à quoi ressemble votre journée, avec vos heures de marche et d’arrêt, que certains jours, les comprimés ne fonctionnent pas aussi bien, qu’il faut sans cesse changer de médicament et en recommencer d’autres, ils sont surpris.

« Cela semble nous cogner la tête contre un mur de briques avec le système auquel je cotise depuis l’âge de 15 ans. »

Le député travailliste Sir Stephen Timms a déclaré que le système devait être amélioré (Archives PA)

Un récent rapport du Comité du travail et des pensions a constaté un « profond manque de confiance » dans le système d’évaluation de la santé pour les prestations, qui « continue de laisser tomber les gens ».

Selon le président de la commission, le député travailliste Sir Stephen Timms, plusieurs mesures doivent être mises en place pour améliorer le système.

Sue Christoforou, de Parkinson’s UK, a déclaré: «Tant de personnes atteintes de la maladie de Parkinson viennent nous voir lorsqu’elles se sont vu refuser le PIP pour dire que la décision d’évaluation ne reflète tout simplement pas leur réalité.

« Les propres statistiques du DWP montrent qu’entre mars 2015 et décembre 2022, bien plus d’un tiers (38%) des réclamations PIP faites par des personnes atteintes de la maladie de Parkinson ont été initialement évaluées de manière incorrecte. »

Un porte-parole du DWP a déclaré: «Le droit au PIP est évalué sur la base du niveau des besoins découlant d’un état de santé ou d’un handicap, plutôt que sur l’état de santé ou le handicap lui-même.

« M. Smith a été évalué par un professionnel de la santé qualifié en utilisant toutes les informations dont nous disposions à l’époque. »