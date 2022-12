Une personne âgée dit qu’elle s’est retrouvée aux urgences après s’être vu refuser le traitement COVID Paxlovid

L’approvisionnement abondant du Canada en Paxlovid, le traitement COVID-19 potentiellement salvateur, est en grande partie inutilisé – un oubli qui, selon les experts, a probablement causé un certain nombre de décès inutiles.

Patricia Johnston, 72 ans, d’Edmonton a récemment contracté un mauvais cas de COVID-19. Elle a dit qu’elle avait demandé une ordonnance de Paxlovid à son médecin pour aider à éviter les pires effets de la maladie.

Le traitement, qui a été approuvé par Santé Canada en janvier, a réduit l’incidence des hospitalisations et des décès dans les essais cliniques et monde réel conditions.

Le traitement par Paxlovid doit être débuté dans les cinq jours suivant l’apparition des symptômes. Johnston a déclaré qu’elle avait demandé une ordonnance le troisième jour.

Johnston a dit qu’elle avait été refusée, qu’on lui avait dit qu’elle n’avait pas rencontré les des lignes directrices pour le traitement par voie orale – un régime de pilules conçu pour les patients à haut risque tels que les personnes âgées et les personnes immunodéprimées, entre autres.

‘J’étais terrifié’

Peu de temps après s’être vu refuser l’accès, a-t-elle dit, son état a pris une tournure. Ce qui a commencé comme un épisode des symptômes habituels – un mal de gorge et une toux thoracique – s’est rapidement détérioré en problèmes gastro-intestinaux liés au COVID.

Elle a dit que ses symptômes étaient si graves – un mal de tête angoissant et une déshydratation persistante – qu’elle avait besoin de soins médicaux immédiats.

“Je suis tombé très, très malade. J’avais ce terrible mal de tête. J’avais des nausées, des étourdissements et des vomissements sévères tels que j’ai dû aller aux urgences”, a déclaré Johnston à CBC News. “J’étais terrifié.”

Le médicament antiviral COVID-19 n'est plus utilisé au Canada Le Canada a une abondance de Paxlovid, un traitement contre le COVID-19 qui est efficace pour réduire les hospitalisations, mais peu de patients reçoivent le traitement en raison de la difficulté d'y accéder.

Johnston a déclaré que son épreuve COVID s’était poursuivie après sa sortie. Elle a passé près d’un mois à se sentir mal, même après avoir commencé à être testée négative.

Elle a dit que Paxlovid aurait dû être mis à sa disposition, une personne âgée, pour aider à rendre l’expérience moins éprouvante.

“COVID est un virus brutal et brutal à avoir. Je voulais me protéger”, a-t-elle déclaré.

Johnston a déclaré que les directives Paxlovid de l’Alberta pour l’utilisation en consultation externe sont trop restrictives.

Et les critères de l’Alberta sont plus rigoureux que ceux de certaines autres juridictions.

Patricia Johnston, 72 ans, a récemment contracté un mauvais cas de COVID-19. Elle s’est vu refuser une ordonnance pour Paxlovid, un traitement oral utilisé pour prévenir les hospitalisations et les décès liés au COVID, car elle ne respectait pas les directives de l’Alberta pour le médicament. (Fourni par Patricia Johnston)

Selon les règles de l’Alberta, un patient âgé de 70 ans ou plus comme Johnston ne peut accéder au traitement que s’il a le COVID et au moins deux autres problèmes de santé préexistants – comme le diabète, l’obésité, l’insuffisance cardiaque congestive, la maladie rénale chronique ou la maladie pulmonaire obstructive chronique. (BPCO). Les jeunes, les personnes non vaccinées et les Premières nations ont un ensemble différent de Critères.

En Ontario, par comparaison, tout patient COVID plus de 60 ans se qualifie pour une prescription Paxlovid. Les jeunes de l’Ontario peuvent également accéder au traitement s’ils sont immunodéprimés ou s’ils sont exposés à un risque élevé de cas grave de COVID.

“Je pense qu’une décision quant à savoir si un patient doit ou non recevoir Paxlovid devrait être entre le médecin et son patient. Les directives devraient certainement être là, mais la décision finale devrait appartenir au médecin. Le gouvernement ne devrait pas être impliqué “, a déclaré Johnston. .

“Je crois que je n’aurais pas eu à souffrir de tout cela si j’avais eu Paxlovid. Nous pouvons atténuer les effets de la maladie si nous utilisons tous les outils disponibles.”

Le ministre de la Santé de l’Alberta, Jason Copping, a rejeté la demande d’entrevue de CBC.

Le Dr Zain Chagla a été parmi les premiers médecins au Canada à ouvrir une clinique de traitement de la COVID. Il dit que Paxlovid devrait être plus largement utilisé pour les patients COVID-19 à haut risque. (Tina MacKenzie/CBC News)

Le Dr Zain Chagla est spécialiste des maladies infectieuses et professeur de médecine à l’Université McMaster à Hamilton. Chagla a été parmi les premiers médecins à commencer une clinique de traitement COVID au Canada.

Chagla a déclaré à CBC News que bien que le COVID-19 soit moins un problème maintenant qu’il ne l’a été par le passé, il s’agit toujours d’un virus mortel.

Près de trois ans après le début de la pandémie, 40 personnes meurent encore de la COVID chaque jour au Canada en moyenne.

“Nous ne constatons pas le même fardeau important en matière de soins de santé que par le passé. Mais il y a certainement encore des groupes qui tombent malades, et assez malades pour atterrir à l’hôpital et… assez malades pour mourir. Nous devons utiliser tous les outils dont nous disposons pour naviguer dans cette pandémie », a déclaré Chagla.

Il a déclaré que Paxlovid est “absolument un outil utile, mais il n’est utile que s’il est réellement donné aux gens”.

“C’est… incroyablement simple à prendre”

Des données provenant d’Israël, des États-Unis et de l’Ontario ont montré que le médicament peut “réduire considérablement les hospitalisations et réduire les décès chez les personnes à haut risque”, a déclaré Chagla.

“C’est aussi incroyablement simple à prendre. C’est seulement cinq jours de pilules.”

S’adressant aux journalistes lors d’une séance d’information mercredi, la Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada, a déclaré que le déploiement de Paxlovid avait été imparfait. Elle a dit que l’établissement fédéral de santé publique pouvait faire plus pour faire venir des médecins.

“Je pense que nous pouvons aider à accroître la sensibilisation et l’éducation des professionnels de la santé”, a déclaré Tam.

Les médecins eux-mêmes devraient également faire davantage pour éduquer le public sur les avantages potentiels du traitement, a-t-elle déclaré.

“Nous pouvons collectivement faire plus dans ce domaine, en particulier ceux qui ont des conditions à haut risque ou les personnes âgées”, a déclaré Tam. “Cela peut réduire considérablement les hospitalisations et les décès dans les groupes à haut risque, en particulier chez les personnes âgées.”

Le ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos, a déclaré qu’Ottawa avait mis de côté d’amples réserves de Paxlovid pour les provinces. (Darryl Dyck/La Presse canadienne)

Le ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos, a déclaré que l’approvisionnement ne devrait pas être un problème pour les provinces et les territoires – il y a beaucoup à faire.

“Nous serons là pour partager tout ce dont les provinces et les territoires ont besoin pour soigner les patients”, a-t-il déclaré.

Le gouvernement fédéral a commandé 1,5 million de cours de traitement Paxlovid.

Selon les chiffres du ministère fédéral de la Santé, le Canada a prévu 2 milliards de dollars pour les traitements COVID – sans compter les vaccins – et une partie importante de cette somme a été réservée à Paxlovid.

À ce jour, 745 465 cours de traitement ont été distribués aux provinces et aux territoires, à Service correctionnel Canada, au ministère de la Défense nationale et à Services aux Autochtones Canada.

754 535 autres cours de traitement seront dispensés au cours des deux prochaines semaines.

Mais étant donné qu’il a été peu utilisé jusqu’à présent, il y a un risque que ces kits Paxlovid soient gaspillés.

L’Alberta a reçu 86 000 doses de Paxlovid de l’Agence de la santé publique du Canada. Au 12 décembre, environ 10 200 Albertains avaient reçu le traitement.

En Saskatchewan, le nombre est encore plus bas. Sur les 24 050 cours que la province a reçus, seulement 1 529 avaient été utilisés au 11 décembre. Cela représente environ 6 % du total.

Afin de faciliter l’accès, l’Ontario s’est récemment joint au Québec, à l’Alberta, à la Saskatchewan et à Terre-Neuve-et-Labrador pour permettre aux pharmaciens de prescrire Paxlovid.

Cela signifie que la plupart des patients de ces provinces peuvent ignorer complètement un appel au médecin – ce qui permettra aux patients malades d’obtenir plus facilement un traitement dans le délai de cinq jours.

Un porte-parole du ministère de la Santé de l’Ontario n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Des pharmaciens comme Scott Watson d’Ottawa sont désormais en mesure de prescrire le traitement oral Paxlovid pour la COVID-19 en Ontario après les modifications provinciales des règles de prescription. (Marc Robichaud/CBC)

Scott Watson est pharmacien à la Watson’s Pharmacy à Ottawa. Il a dit qu’il avait entendu parler d’un certain nombre de patients COVID désireux d’obtenir Paxlovid. Ces appels arrivent souvent le soir ou le week-end lorsque l’accès à un médecin de famille est limité, a-t-il déclaré.

Avant que le gouvernement de l’Ontario n’autorise les pharmacies à prescrire Paxlovid, Watson avait les mains liées. Désormais, la pharmacie peut être un guichet unique.

Mais Watson a averti que Paxlovid n’est pas pour tout le monde. Il ne se mélange pas bien avec certains médicaments.

Santé Canada a publié une longue liste de médicaments qui pourrait interagir avec Paxlovid.

“Nous devons faire des recherches pour nous assurer qu’il n’y a pas d’interactions, que leur fonction corporelle est correcte – leur foie et leurs reins”, a déclaré Watson.

“Donc, s’il s’agit d’un cas difficile, nous les dirigerons probablement vers un médecin. Mais si tout va bien et que nous pensons que ça va, c’est une très bonne option. C’est un processus très efficace.”