Une personne âgée de l’Okanagan se bat pour empêcher les strates de copropriété de devenir seulement 55 ans et plus

Après que le gouvernement provincial a retiré une grande partie de l’autorité légale des conseils de copropriété pour imposer des restrictions de location, en novembre, des conséquences imprévues commencent à apparaître et affectent un large éventail de résidents de la Colombie-Britannique.

L’une des personnes touchées par ces changements est Toni Russell, résidente de Penticton.

À 70 ans, Russell vit dans les Cherry Lane Towers sur Atkinson Street, un ancien complexe de copropriétés sans location de 19 ans et plus.

Cependant, l’assouplissement des restrictions de location permet aux conseils de strates comme celui de Cherry Lane Towers d’essayer de contourner les nouvelles règles en adoptant une exemption de règle de résidence de 55 ans et plus.

Et, la strate de l’immeuble d’appartements de Russell est celle qui cherche à profiter de cette échappatoire, afin de tenir un vote le 25 janvier pour introduire la limite d’âge.

“C’est un choix émotionnel”, a déclaré Russell. “C’est une copropriété. Si vous voulez être dans un endroit où personne de plus jeune ne peut vivre, vendez et emménagez dans une maison de retraite.

Les modifications apportées à la loi sur les strates ont supprimé la possibilité pour les strates d’interdire les locations et ont supprimé la possibilité de définir une limite d’âge pour les strates en dehors des désignations de 55 ans et plus.

“Je ne veux pas que cet endroit devienne [a 55+]. Si je meurs, mon fils aura 46 ans. Cela signifie que si cela se produit, il ne pourra pas emménager pendant neuf ans. Si je devais mourir dans deux ans, ma fille pourrait emménager, car son mari aurait 55 ans même si elle ne l’est pas, et ils pourraient dire à leurs enfants d’aller faire du cerf-volant », a déclaré Russell. “Mais ils ne feront pas ça.”

Russell a noté que la plupart des tours sont actuellement occupées et que si les gens dans les tours étaient préoccupés par le fait d’autoriser les locataires, alors tout ce qu’ils avaient à faire était de garder leur place. Elle a ajouté que rien n’oblige les gens à vendre ou à louer.

Cependant, ce ne sont pas seulement les Cherry Lane Towers qui inquiètent Russell. Si elle devait déménager dans un autre condo, elle craint que la même situation ne se reproduise.

«Vont-ils tous atteindre 55 ans et plus lorsque vous avez dépensé 350 000 $, 500 000 $? Qui peut dire que Strata ne va pas une semaine plus tard après l’avoir achetée et payée, en faire 55 plus et mon argent va à nouveau dans les toilettes », a déclaré Russell. « C’est si je peux vendre cet endroit. Si notre développement se transforme en une communauté de plus de 55 ans, cela restreint le bassin d’acheteurs, car combien de personnes âgées peuvent obtenir un prêt hypothécaire de nos jours ? »

Pour étayer ses arguments et, espérons-le, influencer les autres résidents des Cherry Lane Towers, Russell est allée voir un agent immobilier local et son directeur financier à la Banque de Nouvelle-Écosse, qui ont tous deux écrit des lettres indiquant qu’une propriété de 55 ans et plus est plus difficile. à vendre et se vend souvent beaucoup moins cher que d’autres propriétés non limitées.

Elle espère qu’avec plus d’attention, soit les strates reculeront ou seront défaites lors de leur vote du 25 janvier, soit le gouvernement provincial s’occupera de l’échappatoire des 55 ans et plus.

« La province peut sauvegarder et réparer cela. Allez-y et éliminez-le, ce serait parfait », a déclaré Russell.

Selon les informations présentées autour du projet de loi 44, le gouvernement de la Colombie-Britannique a créé ces changements afin de remédier à l’abordabilité, de cibler les spéculateurs et de protéger les locataires.

