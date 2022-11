Une personne âgée de la Colombie-Britannique affirme qu’une plus grande protection est nécessaire pour les taux de location dans les maisons de retraite de la province

Un aîné de White Rock qui a passé deux ans à défendre la réglementation des augmentations des taux de location dans les maisons de retraite en Colombie-Britannique affirme que les nouveaux efforts de la province ne vont pas assez loin.

Larry O’Brien, qui vit dans une résidence-services privée à White Rock, s’est associé à une autre personne âgée en 2020 pour former un groupe représentant au niveau fédéral les résidents des maisons de retraite, intitulé l’Association canadienne des résidents des maisons de retraite (CAFRHR).

« C’était notre cause de créer et de bâtir une association pancanadienne qui remplirait un service très nécessaire », a déclaré O’Brien.

« Les personnes âgées en maison de retraite ont besoin d’une protection locative. Il n’y a pas de contrôle des loyers. Ils peuvent augmenter 5 % ou 6 % par an s’ils le souhaitent.

Actuellement aucune réglementation sur le loyer dans les résidences-services privées

La BC Senior Living Association et la BC Care Providers Association existent, a noté O’Brien, mais ne semblent pas réellement représenter les besoins des résidents des maisons de retraite.

Après avoir formé un conseil d’administration et établi une liste de membres de plus de 100 membres, O’Brien a déclaré que l’avocate des aînés de la Colombie-Britannique, Isobel Mackenzie – qui a décliné leur invitation à siéger au conseil d’administration du CAFRHR – les a invités à discuter de leur organisation via Zoom lors d’un 4 novembre. , réunion 2020.

Lorsque Mackenzie a publié un communiqué de presse le 3 novembre 2020 – la veille de la réunion prévue – qui soulignait «la nécessité pour les résidents et les membres de la famille d’avoir une voix collective dans le processus décisionnel» et des recommandations, dont une pour «créer un provincial association des conseils de résidents et de familles de soins de longue durée et de vie assistée », O’Brien et son groupe pensaient qu’ils étaient sur le point d’avoir de bonnes nouvelles.

Mais après la réunion Zoom du lendemain, « nous avons senti que la contribution que nous avons reçue du défenseur des aînés était celle du désintérêt et du découragement. Nous étions entrés dans la réunion dans l’attente d’encouragements, de coopération et peut-être de financement. Nous n’en avons reçu aucun.

Une semaine plus tard, le conseil a adopté une motion visant à suspendre toute activité organisationnelle, car ses membres «estimaient qu’il serait impossible de rivaliser avec une association parrainée et gérée par le gouvernement de la Colombie-Britannique».

Interrogé par Médias de la presse noire pourquoi il n’y a pas de réglementation pour protéger les hausses de loyer dans certaines maisons de retraite, Mackenzie a répondu “C’est une très bonne question.”

Cependant, le problème n’est pas aussi simple que certains pourraient le croire, a-t-elle noté, et a souligné un communiqué du ministère de la Santé publié plus tôt ce mois-ci, le 3 novembre 2022, qui indique que les personnes vivant à long terme les foyers de soins de longue durée (SLD) auront davantage leur mot à dire sur les questions qui affectent leur vie quotidienne à la suite des changements apportés aux conseils des résidents et des familles.

« De plus, le ministère de la Santé dirigera un comité provincial composé de représentants des réseaux régionaux pour se concentrer sur la résolution des problèmes au niveau provincial », indique le communiqué.

Mackenzie a déclaré que le communiqué signifie que les personnes et les familles vivant dans et affectées par des soins de longue durée “auront une voix forte au niveau des autorités sanitaires locales et au niveau provincial”.

Là où des problèmes peuvent survenir, a déclaré Mackenzie, c’est lors de la distinction entre les soins de longue durée, la vie assistée et la vie autonome, il existe différentes lois et réglementations qui affectent chacune différemment,

La plupart – environ 80% – des soins de longue durée sont financés par l’État, a-t-elle déclaré.

Les résidences-services privées et les résidences autonomes privées fonctionnent différemment des établissements publics de soins de longue durée.

La hausse de l’inflation signifie que les loyers et les tarifs des forfaits d’accueil pourraient également augmenter

Les personnes âgées qui résident dans des résidences privées et autonomes bénéficient de la même protection que tous les résidents de la Colombie-Britannique qui louent, en vertu de la Residential Tenancy Act (RTA), qui fixe l’augmentation annuelle de loyer autorisée pour 2023 à 2 %.

La province a mis en place un gel des augmentations de loyer pendant la pandémie et, depuis lors, a permis aux propriétaires d’augmenter le loyer de 1,5 % en 2022. Les propriétaires de la Colombie-Britannique ne peuvent augmenter les loyers qu’une fois par an.

Depuis 2018, le taux d’augmentation est lié au taux d’inflation.

Mais les personnes âgées qui vivent dans des résidences-services privées ne sont pas protégées par la RTA. Au lieu de cela, ces résidents relèvent de la compétence de la Community Care Assisted Living Act, qui offre une certaine protection non accordée en vertu de la RTA.

Les deux lois offrent une protection dans différents domaines, a déclaré Mackenzie.

Certains des coûts de la vie en résidence autonome ou assistée comprennent ce que l’on appelle communément un forfait d’hospitalité, qui comprend des coûts tels que le nettoyage de la chambre, la préparation et le service des repas, etc. – un coût non inclus dans le loyer et donc non protégé par la RTA, a-t-elle noté.

« Imaginez un immeuble de 100 unités. Cinquante sont désignées comme résidences-services et 50 comme résidences autonomes. Les 50 unités d’aide à la vie autonome n’ont pas de loyer protégé en vertu de la RTA ; les 50 ans en vie autonome seraient protégés par la RTA », a expliqué Mackenzie.

Maintenant, l’inflation est élevée pour la première fois depuis longtemps et les taux commencent à augmenter, a-t-elle déclaré.

Son bureau procède déjà à un examen de l’aide à la vie autonome, a-t-elle noté, et elle et d’autres représentants provinciaux sont parfaitement conscients de problèmes tels que l’augmentation des loyers et les coûts des forfaits d’accueil.

“Je pense que cela va devenir plus un problème – nous l’avons identifié, nous l’avons identifié (comme un problème) il y a quelques années… ce sont des problèmes très réels.”

L’examen de l’aide à la vie autonome de la province est prévu d’ici la fin du printemps.

Elle a également souligné qu’il existe des options pour ceux qui ne peuvent pas se permettre des soins de longue durée privés.

« Tout le monde dans la province a le droit de recevoir des soins de longue durée subventionnés s’il en a besoin », a-t-elle noté.

L’inflation affecte également le coût de la nourriture et le fonctionnement de ces installations.

“Ce qui se passe en ce moment peut être un catalyseur… Je pense que ce problème plus important autour de ce que nous appelons la vie autonome, qu’est-ce que nous appelons la vie assistée – je pense que nous allons commencer à lutter contre cela.”

O’Brien croit toujours qu’il devrait y avoir une organisation indépendante qui représente tous les aînés de la Colombie-Britannique dans les résidences pour retraités, et que l’annonce la plus récente du gouvernement ne va pas assez loin.

“Je ne pense pas que ce soit suffisant”, a-t-il déclaré.

Les conseils de famille des SLD ont tendance à être à court terme de par la nature de l’organisation, a noté O’Brien.

Il espère que quelqu’un d’autre reprendra le flambeau, car il estime que peu de choses ont été accomplies pour représenter de manière indépendante les personnes âgées à la retraite vivant en Colombie-Britannique.

“J’espère que quelqu’un viendra et reprendra là où nous nous sommes arrêtés”, a-t-il déclaré.

