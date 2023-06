Une personne âgée de Joliet West reçoit une surprise pour son retour à la maison – Shaw Local

La pom-pom girl senior de Joliet West, Alysha Vazquez, était sur la piste avec les membres de sa famille avant le match de football de retour de Joliet West samedi contre Sandburg.

« Je pensais vraiment que je recevais une sorte de récompense », a-t-elle déclaré.

Que diriez-vous du prix d’une vie?

Le jour de la reconnaissance militaire, tous les militaires, hommes et femmes, ont été applaudis. Le directeur sportif de West, Steve Millsaps, a alors annoncé : « Si tous les membres de la famille Medina regardaient à votre gauche… »

Il y avait Ted Medina, le père d’Alysha, marchant sur la piste derrière le color guard. Lorsque sa femme Idanis, sa fille Naesha Arroyo (un membre du groupe de deuxième année à West) et les plus jeunes enfants Joshua et Gianina l’ont vu, ils ont crié et se sont précipités vers lui.

Medina, une réserve du bataillon de construction de la marine américaine, est stationnée en Afghanistan depuis décembre. Son unité a été là pour aider une unité d’opérations spéciales de l’armée.

Amy DiForti, l’entraîneure des cheerleaders de Millsaps et de l’Ouest, savait qu’il rentrait à la maison et qu’il serait au match samedi, mais ils ont gardé le silence.

L’étreinte de groupe touchante de la famille a duré quelques minutes.

« C’était assez difficile de retenir les larmes », a déclaré Medina, qui a également serré la main de plusieurs joueurs de football des Tigres qui ont couru pour dire « merci ».

« Je sais que j’avais de l’eau sur tout le visage », a déclaré Alysha. « C’est sans conteste l’un des plus grands moments de ma vie. »

Medina a également adoré le reste de son après-midi, en particulier la mi-temps, avec Alysha et Naesha exécutant leurs routines respectives.

«Ils ont fait du bon travail. C’était trop génial », a déclaré Medina.

Il a également apprécié le match, bien que West ait manqué 36-28.

« J’adore le football », a-t-il déclaré. « C’est le feuilleton masculin. Vous ne savez jamais ce qui va se passer. »

Vétéran de 14 ans, Medina a été en service actif les huit premières années et dans la réserve depuis 2007. Il lui reste six ans à servir.

Il a dit qu’il devait quitter sa famille dimanche mais qu’il pourrait être de retour d’ici quelques semaines.

« Mon bataillon est censé se déployer, mais je ne pense pas que j’irai », a-t-il déclaré.

Sa famille comprend, quels que soient les besoins de son pays. Une journée comme le samedi permet d’effacer beaucoup de solitude.