Une personne âgée atteinte de la maladie d’Alzheimer dit : « Je veux rentrer chez moi ». Que devrais tu faire? – Section locale de Shaw

La maladie d’Alzheimer touche plus de 3 millions de personnes âgées aux États-Unis chaque année.

Il s’agit d’une maladie cérébrale progressive avec de nombreux symptômes tels que la perte de mémoire et la confusion. La recherche montre que l’une des plus courantes, en particulier au début, consiste à répéter des questions ou des déclarations telles que « Je veux rentrer chez moi ».

Entendre les personnes âgées dire cela, ou quelque chose de similaire, n’est qu’un exemple du dysfonctionnement mental causé par la maladie d’Alzheimer. Les personnes âgées atteintes de la maladie ont tendance à répéter cette phrase, même si elles sont réellement à la maison.

Lorsque cela se produit, comment devez-vous réagir ?

Dans de nombreux cas, la personne âgée ne fait pas référence au domicile réel, mais plutôt au fait qu’elle ressent un sentiment de malaise ou d’anxiété. Ils peuvent également exprimer de la nervosité ou de la frustration.

Il est donc utile de répondre d’une manière calme et rassurante. Aller avec eux dans cette conversation est acceptable, mais faites juste attention à ne pas trop promettre quoi que ce soit. Restez authentique, mais acquiescer à leurs préoccupations crée un sentiment de facilité.

Vous pouvez également tester différentes réponses pour voir laquelle obtient une meilleure réaction.

Essayez de changer le sens de la conversation ou encouragez-les gentiment à se concentrer sur un sujet complètement différent. Aidez-les à démarrer une nouvelle discussion sur quelque chose qu’ils ont vécu ou à partager de bons souvenirs de quelque chose, ou quelqu’un peut les aider à se concentrer. Cela devrait également vous donner l’occasion de vérifier si une douleur ou un inconfort physique est présent.

De plus, lorsqu’un aîné atteint de la maladie d’Alzheimer répète des choses de cette façon, il se peut qu’il se réfère simplement à un sens de la maison – un endroit où ils peuvent se sentir à l’aise et détendus. Ce n’est là qu’un des nombreux avantages des communautés de vie solidaires. Les environnements détendus, chaleureux et accueillants procurent toujours un sentiment d’appartenance aux résidents et à leurs familles.

