ELes personnes âgées ayant des rendez-vous pour le vaccin ont été averties de ne pas braver les conditions dangereuses causées par une « vague d’averses de neige » qui devrait balayer le Royaume-Uni dans les prochains jours.

Age UK a exhorté les gens à rechercher des parents âgés, car mardi soir devrait être le plus froid de l’hiver, avec des creux de moins 18 ° C prévus dans les Highlands écossais.

Cela fait suite au record établi dans la nuit de lundi, lorsque moins 16,7 ° C a été enregistré dans la région.

La météorologue du Met Office, Clare Nasir, a déclaré que «les températures chuteront où que vous soyez» mercredi, et que les «vents forts» et la neige «perturberont de nombreuses régions» au Royaume-Uni.

Mme Nasir a ajouté: « Jusqu’à mercredi matin, nous verrons une éruption d’averses de neige, mais des changements subtils au cours de la journée, les vents perdront de leur force à mesure que les averses de neige deviendront plus confinées à l’est de l’Angleterre.

« Plus à l’ouest, nous verrons des cieux plus clairs et du soleil tout au long de la journée, mais nous verrons plus d’averses arriver dans l’extrême nord-est de l’Écosse jeudi après un autre gel sévère et un début de journée amer. »