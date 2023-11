Une personnalité du divertissement condamnée pour des accusations liées à des agressions sexuelles

Une figure de proue de l’industrie du divertissement néo-zélandaise a été reconnue coupable de deux chefs d’accusation, mais innocentée de 23 autres. Photo / Andrew Warner

Le nom d’une grande figure du divertissement pourrait bientôt être révélé : juge

Le jury l’a déclaré coupable d’attentat à la pudeur et d’agression sexuelle – non coupable de 23 chefs d’accusation

La victime traumatisée par un homme « dégoûtant et répugnant »

L’avocat de la défense, Ron Mansfield, qualifie l’approche de la Couronne de « colérique » et de « déséquilibrée »

L’identité d’une personnalité du divertissement condamnée aujourd’hui à la détention à domicile pour des accusations liées à des agressions sexuelles pourrait bientôt être rendue publique.

Un juge de la Haute Cour a décidé que la suppression du nom de l’homme, qui a été jugé pendant trois mois cette année, expirera le 8 décembre.

L’homme a été reconnu coupable par un jury de la Haute Cour de Rotorua en août d’attentat à la pudeur en touchant le corps d’une femme sous ses vêtements et de tentative de violence sexuelle sur la même femme.

Il a été déclaré non coupable de 23 autres chefs d’accusation, dont des infractions graves liées à la drogue et à la sexualité impliquant neuf femmes.

Le juge Layne Harvey a déclaré lors de la détermination de la peine que les actes de l’homme étaient « injustifiés » et « inacceptables ».

“Je n’accepte pas qu’elle ait encouragé de quelque manière que ce soit – de quelque manière que ce soit – la conduite survenue cette nuit-là.”

Lors de la détermination de la peine, le juge Harvey a déclaré que la victime restait avec l’homme et sa famille lorsqu’il l’a réveillée et lui a demandé de le conduire, lui et un ami, en ville parce qu’elle était sobre. Elle a accepté de le faire avant leur retour à la maison.

L’homme l’a réveillée à nouveau vers 3 heures du matin, l’a embrassée et l’a touchée sous ses vêtements. Le juge Harvey a déclaré que le jury avait conclu que ces actions étaient consensuelles ou que l’homme pensait qu’elles étaient consensuelles.

Il a déclaré que l’homme avait quitté la pièce, était revenu avec de l’alcool et avait essayé de faire boire la victime.

Il l’a soulevée du lit et l’a maintenue contre un mur, où il l’a agressée de manière indécente, essayant de la toucher sous ses sous-vêtements. Il a alors tenté de la violer sexuellement.

Victime : « J’ai peur pour les futures victimes »

La femme était assise à côté de l’avocate de la Couronne, Anna Pollett, qui a lu sa déclaration de victime au tribunal.

Dans ce document, la victime décrivait l’homme comme « dégoûtant et répugnant » et affirmait que son infraction avait eu un impact profond et traumatisant.

Elle craignait l’homme pendant la période d’enquête, car elle portait une alarme de panique et faisait installer un système de sécurité.

L’offense l’avait laissée traumatisée. Elle avait du mal à dormir, faisait des cauchemars et avait même une crise de panique.

Sa déclaration indiquait qu’elle avait du mal à dormir à côté d’un homme et qu’il lui avait été difficile d’entretenir une relation.

Elle a dit qu’elle voyait souvent le délinquant et sa femme dans un complexe commercial et faire de l’exercice et que c’était un « rappel constant de l’homme horrible qu’il est ».

Elle a « imploré » le juge Harvey de prononcer une peine qui enverrait un message clair : un tel comportement ne doit pas être toléré.

“J’ai peur pour les futures victimes de cet homme.”

Crown : “C’était la force”

Pollett a déclaré qu’il y avait d’importants différends autour des faits de l’affaire et que la défense avait cherché à atténuer et à minimiser les infractions.

Pollett a déclaré que la femme pleurait, criait après l’homme et répétait à plusieurs reprises « non », mais il a quand même continué.

«C’était la force. Il avait tout son poids contre elle. La femme n’était pas là pour socialiser… Elle aurait dû se sentir en sécurité.

L’homme a été condamné par la Haute Cour de Rotorua. Photo / Andrew Warner

Pollett a déclaré qu’un paiement de 10 000 $ effectué pour un préjudice émotionnel ne devrait pas être une « carte de sortie de prison » et elle a exhorté le juge Harvey à prononcer une peine de prison.

Elle a déclaré que l’homme avait déjà été placé en détention à domicile pour délits violents et qu’il avait promis d’abandonner la drogue et l’alcool, mais ne l’avait pas fait.

Elle a noté que son rapport présentenciel indiquait qu’il courait un risque moyen de récidive et un risque élevé de nuire à autrui.

Défense : la Couronne juge « extrême »

L’avocat de l’homme, Ron Mansfield, KC, a déclaré qu’il ne s’attendait pas à ce que la Couronne adopte une telle « approche colérique » dans ses observations et a noté avant de s’adresser au juge que la vision « extrême et déséquilibrée » des faits de la Couronne n’était « pas utile ». .

Mansfield a suggéré un point de départ pour une peine de moins de deux ans de prison, dans la fourchette pouvant être convertie en détention à domicile.

Il a déclaré que l’homme était prêt à exécuter une peine communautaire et à « prendre un balai ou une pelle » si nécessaire. Il a suggéré que la peine finale devrait être la détention communautaire, le travail d’intérêt général ou la détention à domicile.

Mansfield a déclaré que l’homme n’avait pas consommé de drogue ni d’alcool depuis son arrestation. Cela avait été une « expérience enrichissante » et il ne voulait plus se livrer à la drogue et à l’alcool.

La phrase

Le juge Harvey a condamné l’homme à 12 mois de détention à domicile pour la principale accusation de tentative de violation sexuelle, ce qui constitue la peine maximale en matière de détention à domicile. Il l’a condamné à huit mois de détention à domicile pour attentat à la pudeur. Les peines seraient purgées en même temps.

La tentative de violation sexuelle est passible d’une peine maximale de 10 ans de prison et l’attentat à la pudeur est passible d’une peine maximale de sept ans de prison.

Le juge a exhorté l’homme à utiliser ce temps pour « se concentrer sérieusement » sur sa réadaptation, aborder ses problèmes de drogue et d’alcool et son « attitude envers les femmes ».

Il lui a ordonné de suivre des programmes sur la drogue et l’alcool ainsi qu’un programme sur la violence sexuelle.

L’homme a été soutenu devant le tribunal par huit membres du public. L’épouse de l’homme, qui avait soutenu son mari tout au long du procès, n’était pas présente au prononcé de la peine.

Le procès a débuté le 15 mai et le jury a rendu son verdict le 7 août.

Pollett a présenté un cas alléguant que l’homme avait offensé neuf femmes pendant plusieurs années. Les détails du lieu et du moment où l’infraction présumée s’est produite n’ont pas pu être communiqués tant que l’ordre de suppression était en vigueur.

Pollett a soutenu que l’homme avait profité de sa position dans l’industrie du divertissement pour obtenir ce qu’il voulait sexuellement des femmes, même si elles disaient non. Pollett a déclaré qu’il utiliserait des drogues illicites pour lui permettre de se débrouiller avec certaines femmes.

L’homme a comparu à la barre pendant plus de six jours pour témoigner en faveur de sa défense et a admis avoir un style de vie que Mansfield a résumé comme étant « du sexe, de la drogue et du rock’n’roll » – consommer des drogues, notamment de la cocaïne, de l’ecstasy et de la méthamphétamine, et avoir entre 30 et 30 ans. 40 affaires.

Sa femme a témoigné qu’elle savait qu’il était infidèle. Elle était d’accord tant qu’il n’avait pas de relations avec les femmes.

Mansfield a soutenu que la police et d’autres ont utilisé la plainte de la première femme pour obtenir des « chiffres » pour étayer leur cas et ont encouragé d’autres femmes à se manifester. Il a dit qu’ils avaient créé un « MeToo-fest » et que la plupart d’entre eux avaient des raisons de vouloir faire tomber cet homme.

Il a déclaré au jury qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves que les avances ou les actes sexuels n’étaient pas consensuels.

Mansfield a également été très critique à l’égard de l’enquête policière, en particulier du fait que les téléphones des plaignants n’ont pas été présentés comme preuve de messages présumés qui étayeraient la thèse de la Couronne.

