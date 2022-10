Une personnalité du CP24 allègue un «schéma systémique» de discrimination dans une plainte en matière de droits de la personne contre Bell Média

Une personnalité bien connue de la télévision torontoise a déposé une plainte en matière de droits de la personne contre Bell Média, alléguant « un schéma systémique » de racisme, de sexisme et de discrimination, ajoutant qu’au cours de ses 11 années au sein de l’entreprise, elle a été « traitée comme un jeton et une marchandise ». .”

Dans une plainte déposée auprès de la Commission canadienne des droits de la personne mercredi, Patricia Jaggernauth, spécialiste de la météo, journaliste à distance et co-animatrice de la chaîne d’information CP24 appartenant à Bell, décrit avoir été à plusieurs reprises ignorée pour des promotions et gagner moins qu’un salaire vital.

Jaggernauth dit qu’elle a vu des collègues blancs, souvent plus récents, gravir les échelons de l’entreprise, alors qu’on ne lui a même pas proposé de contrat – ce qu’elle attribue au fait qu’elle est une femme racialisée.

En partie guyanaise et en partie jamaïcaine, Jaggernauth affirme qu’on lui a refusé un emploi stable à temps plein et qu’elle a été forcée de travailler des semaines d’affilée sans jour de congé – une expérience qui, selon elle, l’a amenée à l’hôpital pour une pneumonie parce qu’elle sentait qu’elle n’avait pas d’autre choix que de mettre le travail devant sa santé.

“J’ai failli mourir en faisant ce que j’aimais parce qu’un pigiste ne peut pas dire non. Chaque heure est du pain, chaque heure est un loyer, chaque heure est ce réservoir d’essence”, a déclaré Jaggernauth, qui a démissionné de Bell Média mardi dernier.

Dans un courriel à CBC News, un porte-parole de Bell Média a déclaré: “Nous ne commentons pas les questions impliquant des membres actuels ou anciens du personnel, mais pouvons confirmer que Bell Média prend très au sérieux les allégations de toute discrimination potentielle et s’engage à un environnement sûr et inclusif. , et un environnement de travail respectueux où les employés peuvent s’épanouir.

“Si un problème est porté à notre attention alors qu’un employé ne s’est pas senti suffisamment soutenu, un processus est déclenché pour l’examiner et le traiter si nécessaire.”

“Assez bon pour remplir mais jamais … pour investir”

Dans une interview exclusive avec CBC News, Jaggernauth a rompu son silence sur son passage chez Bell.

Au début, dit-elle, décrocher un emploi là-bas ressemblait à “un rêve”.

REGARDER | Patricia Jaggernauth parle de travailler pendant des années sans contrat chez Bell :

‘Comment se fait-il que je n’étais jamais assez?’ La journaliste Patricia Jaggernauth affirme qu’elle s’est vue refuser à plusieurs reprises des opportunités d’emploi au CP24, la laissant aux prises avec sa santé mentale.

“Je suis la fille vivant dans un logement du métro qui est sortie. Je suis celle qui n’était jamais censée réussir”, a-t-elle déclaré. “Je savais que j’aimais les gens, j’aimais la communauté, j’aimais la conversation… Et là où je travaillais, c’était prévu – mais pas jamais sur une base contractuelle, toujours en remplacement.

“Comment se fait-il que je sois toujours assez bon pour remplir mais jamais assez bon pour investir?”

Jaggernauth dit qu’elle n’avait la garantie que de deux jours de travail par semaine et qu’elle a appelé au hasard pour remplacer les hôtes qui étaient malades ou absents. Sans aucune certitude quant à ce à quoi ressembleraient ses semaines, elle dit qu’elle comptait sur la capacité d’accepter d’autres emplois pour compléter ses revenus – ce qu’elle avait fait tout au long de son séjour là-bas.

L’été dernier, la direction a décidé de limiter cette capacité, l’empêchant d’exercer toute activité rémunérée en dehors de l’entreprise sans l’approbation de la direction, selon sa plainte officielle. La règle a été créée à l’origine en 2019 lorsque les employés de Bell se sont syndiqués, mais n’a jamais été appliquée avant cette année, dit-elle.

“Bell a fait cela tout en refusant à Mme Jaggernauth les promotions qu’elle a gagnées et pour lesquelles elle est qualifiée, et en refusant de lui fournir un travail à temps plein”, lit-on dans la plainte.

“Chez Bell, les personnes de couleur sont cyniquement utilisées comme jetons”, ajoute-t-il.

De longues journées, des délais d’exécution courts ont conduit à une panne : plainte

La plainte de Jaggernauth fait suite au récent congédiement par Bell Média de la célèbre présentatrice en chef Lisa LaFlamme, qui a déclaré qu’elle était “aveuglée” lorsque l’entreprise a mis fin à son contrat à CTV National après plus de 30 ans dans le cadre d’une “décision commerciale”. Le déménagement a provoqué un tollé et dans les jours qui ont suivi, Michael Melling, cadre de CTV News, a pris un congé de l’entreprise.

En 2019, Jaggernauth dit qu’elle a contracté un virus et a été hospitalisée après “des années de longues journées, de courts délais d’exécution, de longues périodes de travail et qu’on lui a dit de travailler pendant des semaines et des semaines, sans arrêt”.

Après un congé de maladie sans solde de trois mois, elle dit avoir plaidé auprès de Bell pour plus de stabilité. Ce qui lui a été proposé, dit-elle, était un contrat à temps partiel officialisant ses deux jours de travail par semaine et lui donnant accès à des prestations médicales et dentaires – sans quarts de travail supplémentaires, sans changement de son salaire et sans possibilité de continuer à travailler à son compte en dehors de Cloche.

La plainte indique que le traitement auquel Jaggernauth a dû faire face l’a amenée à souffrir d’une « dépression » lors de la plus récente Journée Bell Cause pour la cause alors qu’elle était en direct. Dans le segment, publié plus tard sur YouTube par CP24, cinq hôtes s’ouvrent sur leur santé mentale.

Le dernier hôte à partager est Jaggernauth, qui parle franchement de ses luttes personnelles et professionnelles, y compris le bilan des week-ends de travail pendant 11 ans.

“Je vais pleurer. Oh mon Dieu”, dit dans le segment, en larmes. “Dans cette industrie, ce que j’ai découvert, c’est que vous pouvez être sous les projecteurs, vous savez, ici vous avez cette carrière incroyable et les gens pensent que vous êtes multimillionnaire, vous avez tellement de chance, mais voulez-vous mettre mes chaussures sur les gars?”

Jaggernauth affirme qu’aucun de ses superviseurs ne l’a contacté à l’époque.

“Je m’en vais et je vais persévérer”

Ce n’est que deux semaines plus tard, lorsqu’elle a demandé de l’aide à son responsable, qu’un thérapeute lui a été proposé, dit-elle. Inadmissible à une thérapie par le biais d’un régime d’avantages sociaux, Jaggernauth dit qu’elle s’est finalement vu proposer un thérapeute recommandé par Bell, mais a finalement déclaré qu’elle ne se sentait pas en sécurité avec l’arrangement et a refusé l’aide.

La plainte indique que Jaggernauth a eu des conversations répétées avec la direction au sujet de ses préoccupations chez Bell – des préoccupations qui, selon elle, n’ont pas été prises au sérieux. Parmi ceux à qui elle a parlé se trouvaient Melling et le président de la société, “mais ses plaintes ont été écartées”, selon la plainte.

Les employés de Bell Média font partie d’un syndicat, mais étant donné que les règlements entre employeurs et syndicats sont souvent gardés secrets grâce à des accords de non-divulgation, Jaggernauth dit qu’elle pensait qu’une plainte en matière de droits de la personne était la meilleure voie à suivre.

Une plainte auprès de la commission peut non seulement entraîner le paiement d’un salaire refusé, mais également des dommages-intérêts pour discrimination présumée. Cela peut également forcer des changements de politique tels que l’équité salariale, dit l’avocate de Jaggernauth, Kathryn Marshall, du cabinet Levitt Sheikh.

Jaggernauth dit que pour elle, la plainte va au-delà de l’argent – ​​il s’agit également d’exiger des changements pour les femmes qui lui ressemblent dans l’industrie et pour les femmes en général.

Quant à ses prochaines étapes, elle dit : “Je viens de difficultés. J’ai persévéré. J’ai commencé cette carrière avec des difficultés et j’ai persévéré, et je m’éloigne et je persévérerai.”