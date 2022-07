Une personnalité des médias d’État chinois suggère d’abattre l’avion de Pelosi à Taïwan

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

L’ancien rédacteur en chef du Parti communiste chinois Le tabloïd d’État, le Global Times, a suggéré que le pays abatte la présidente américaine de la Chambre Nancy Pelosi pour avoir visité Taïwan si son avion refuse de se dérouter.

Le gouvernement chinois a mis en garde il prendra des “mesures énergiques” si Pelosi se rend à Taïwan après que le Financial Times a annoncé qu’elle se rendrait dans la nation insulaire revendiquée par la Chine le mois prochain.

Hu Xijin, ancien rédacteur en chef du Global Times, a qualifié la visite prévue de Pelosi d'”invasion” et a suggéré d’abattre l’avion de l’orateur si des avions de chasse américains l’escortaient à Taïwan.

“Si des avions de chasse américains escortent l’avion de Pelosi à Taïwan, c’est une invasion”, a écrit Xijin.

LA CHINE ACCUSE LA MAISON BLANCHE DE MENTIR SUR BIDEN ÉVOQUANT LE GÉNOCIDE, LE TRAVAIL FORCÉ AVEC XI

“L’APL a le droit de chasser de force l’avion de Pelosi et les avions de combat américains, y compris en tirant des coups de semonce et en effectuant des mouvements tactiques d’obstruction. Si cela est inefficace, abattez-les.”

Un responsable du gouvernement américain a déclaré : « C’est une rhétorique inutile, et la politique américaine envers Taiwan reste inchangée.

Le lieutenant-colonel Martin Meiners, un porte-parole du Pentagone, a déclaré: “Il ne serait pas approprié de commenter les possibilités de voyage du Congrès.”

Taïwan, officiellement connue sous le nom de République de Chine , est une nation insulaire au large des côtes de l’Asie continentale. Taïwan s’est déclarée indépendante de la République populaire de Chine et a revendiqué le maintien de la gouvernance de la Chine pré-révolutionnaire.

La République populaire de Chine revendique depuis longtemps la souveraineté sur Taïwan et le détroit de Taïwan, la bande océanique relativement étroite entre l’île de Taïwan et le continent chinois. L’armée chinoise a fréquemment envoyé des avions dans la région, testant la zone de défense aérienne de Taiwan.

BIDEN ARRÊTER LA VISITE DE PELOSI À TAIWAN CRÉERAIT UNE « CRISE DE POLITIQUE ÉTRANGÈRE MAJEURE », SEN. LE COTON DIT

Les États-Unis n’ont pas de relations officielles avec Taïwan, mais ont intensifié leur engagement avec l’île en tant que La Chine cherche à l’isoler des institutions mondiales.

Pelosi et sa délégation se rendront également en Indonésie, au Japon, en Malaisie et à Singapour et passeront du temps à Hawaï au siège du commandement américain de l’Indo-Pacifique, a ajouté le Financial Times, citant des personnes proches du dossier.

L’APPEL BIDEN-XI DURE PLUS DE 2 HEURES ; PÉKIN A AVERTI LES ÉTATS-UNIS DE NE PAS “JOUER AVEC LE FEU” À TAIWAN

Hu, qui a pris sa retraite du Global Times l’année dernière, a continué d’écrire et de parler pour le PCC en ligne et lors d’événements nationaux. L’ancien rédacteur en chef s’est fait connaître avec des commentaires agressifs, moqueurs et intentionnellement provocateurs sur les réseaux sociaux.

Cependant, une série de scandales et de graves accusations ont porté atteinte à sa réputation dans le pays et à l’étranger.

Hu était accusé par un ancien rédacteur en chef adjoint, Maggie Duan Jingtao, d’avoir engendré des enfants avec plusieurs collègues du Global Times. Il a nié les accusations, accusant Jingtao de le faire chanter pour son poste au journal.

Liz Friden de Fox News a contribué à ce rapport.