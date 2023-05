L’eau à Fort McPherson, dans les Territoires du Nord-Ouest, diminue, mais la communauté continue de faire face à la dévastation alors que des maisons près de Eight Miles ont été détruites et que le décès récent de trois personnes du hameau a des familles et des amis en deuil.

« C’est une période vraiment triste dans notre communauté », a déclaré Kyla Ross, qui siège au conseil de la bande Tetlit Gwich’in et du hameau. « Nous avons perdu trois jeunes hommes en quelques jours, nous avons donc trois familles différentes en deuil. »

Les pertes récentes, non liées aux inondations, surviennent à un moment où le hameau d’environ 650 est en état d’urgence. Fort McPherson a déclaré la crise mardi, après que la rivière Peel a inondé les deux routes sortant de la communauté, entraînant une perte d’accès à l’aéroport et aux services d’eau et d’égout.

Jeudi, de l’eau s’est déversée sur la route menant à l’aéroport de Fort McPherson, dans les Territoires du Nord-Ouest. (Doyen Charlie)

Il n’y avait pas d’eau le long de la route menant à l’aéroport vendredi matin, mais Ross a déclaré que les dégâts devaient être évalués, puis réparés.

« Il a été emporté à certains endroits. Il doit absolument être reconstruit », a déclaré Ross, notant que le plan prévoyait que le service des infrastructures territoriales visite le hameau et évalue aujourd’hui.

Les évacuations pour les nourrissons, les personnes âgées et les personnes nécessitant des soins médicaux étaient initialement prévues pour jeudi, à l’aide d’un hélicoptère et d’un terrain de balle vide, mais avec la pluie verglaçante à Inuvik, il n’y a pas eu d’évacuations hier.

Les responsables ne savaient pas non plus s’il y aurait des évacuations vendredi.

« Nous le prenons essentiellement à chaque instant », a déclaré Ross.

La principale préoccupation est l’égout

Plus tôt cette semaine, l’eau de la rivière Peel, un affluent du fleuve Mackenzie, a atteint des niveaux que personne ne se souvenait avoir vus. Heureusement, la plupart des maisons de Fort McPherson sont construites sur une colline, ce qui réduit les risques pour les résidents.

Certaines maisons de l’extrémité nord de la communauté ont souffert des crues, y compris la cabine de l’émetteur et le satellite qui transmet CBC et la radio communautaire locale. Mais l’une des principales préoccupations est le manque d’accès aux services d’égouts.

REGARDER | Un membre de la communauté passe en bateau devant Fort McPherson inondé : Tour inondé Fort McPherson, Territoires du Nord-Ouest Joyce Blake a partagé cette vidéo de sa navigation à Fort McPherson, dans les Territoires du Nord-Ouest, mercredi soir. La crue de la rivière Peel a coupé l’accès routier à la communauté plus tôt cette semaine. Bien que la rivière ne monte plus, l’étendue des dégâts n’est pas claire.

« Les gens ont été invités à passer aux seaux de miel mercredi », a déclaré Ross, faisant référence au baril commun de cinq gallons équipé d’un sac en plastique et d’un siège de toilette sur le dessus. « Nos fosses septiques ne peuvent contenir qu’une quantité limitée, nous essayons donc de trouver des moyens de limiter autant que possible ce qui se passe dans nos fosses septiques, car une fois qu’elles sont pleines, c’est tout. »

Les habitants du hameau dépendent de l’eau transportée par camion dans les réservoirs des maisons. L’eau a été livrée aux résidents mercredi matin, a déclaré Ross, et tant que les gens conservent leur consommation d’eau, l’inquiétude actuelle est minime.

« On a dit aux gens de remplir leurs cruches et ils l’ont fait et nous avons de l’eau dans les magasins, donc nous ne paniquons pas à propos de l’eau potable. »

Avec les routes emportées, cela signifie qu’aucun approvisionnement alimentaire n’arriverait dans la communauté, un post Facebook partagé par le hameau, signé par SAO Susan Blake, a déclaré. Elle a également écrit que les ordures étaient toujours ramassées et stockées temporairement dans l’arène, « l’endroit le plus froid disponible ».

Une cabine de satellite et d’émetteur parmi les hautes eaux de la rivière Peel en face de Fort McPherson, dans les Territoires du Nord-Ouest (Doyen Charlie)

Malgré cette situation, les gens semblent s’en sortir.

« Personne ne panique. Tout le monde coopère, travaille ensemble et se vérifie les uns les autres », a déclaré Ross.

Aussi des pertes de maisons en deuil à Eight Miles

Au sud du hameau, il y a un autre type de perte car les maisons à Eight Miles ont été considérablement endommagées.

« [We] Je les ai regardés flotter sur la rivière parce qu’on ne peut rien faire. Ce sont des maisons de gens flottant sur la rivière », a déclaré Ross.

Une cabane à Eight Miles, près de Fort McPherson, inondée par la montée des eaux de la rivière. (Sean Vittrekwa)

Une mise à jour de la surveillance de l’eau du gouvernement territorial a indiqué que les niveaux d’eau dans la région de Peel ont chuté d’un peu plus d’un mètre en deux jours après qu’un embâcle s’est déplacé en aval. La même mise à jour indique que les propriétaires de chalets le long de la rivière Peel doivent être conscients du potentiel continu de hautes eaux.

« Nous faisons de notre mieux », a déclaré Ross. « Nous nous vérifions les uns les autres, c’est tout ce que nous pouvons faire. »