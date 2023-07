Brad Treliving se souvient d’une époque où les directeurs généraux de la LNH en avaient essentiellement fini avec l’agence libre peu de temps après l’ouverture de la fenêtre.

De grands noms ont rapidement été sélectionnés, des rôles remplis, des listes en grande partie établies.

La pandémie de COVID-19 – et la catastrophe économique qui a suivi – ont fait en sorte, du moins pour le moment, que ce n’est plus le cas.

« Il y a cinq ans, le 2 juillet, vous pouviez accrocher l’inscription ‘Gone Fishing’ », a déclaré Treliving, directeur général des Maple Leafs de Toronto.

Mais le plafond salarial n’ayant à nouveau augmenté que de 1 million de dollars américains – à 83,5 millions de dollars pour la saison 2023-24 – alors que la ligue continue de se remettre des difficultés financières provoquées par le coronavirus, les équipes ont très peu de marge de manœuvre avec le marché. ouvert le samedi.

Depuis la saison 2019-2020 qui a été écourtée par la pandémie, le plafond a augmenté de 2 millions de dollars au total.

« Nous vivons avec la casquette plate depuis un certain temps », a déclaré le directeur général des Golden Knights de Vegas, Kelly McCrimmon. « Il a fallu un certain temps aux équipes, aux fans et aux médias pour vraiment comprendre quelles sont les ramifications de la casquette plate. »

Il était à l’honneur lors du repêchage de la LNH cette semaine. Très peu d’échanges ont été effectués, tandis que ceux consommés impliquaient des joueurs de la liste donnés pour des choix de repêchage – ou dans certains cas, rien – dans des décharges de salaire dans le but de faciliter d’autres mouvements.

Il y a aussi un certain nombre de joueurs étoiles disponibles pour être distribués, mais les calculs n’ont pas fonctionné jusqu’à présent pour le gardien de but des Jets de Winnipeg Connor Hellebuyck ou le défenseur des Sharks de San Jose Erik Karlsson, entre autres.

« Les échanges qui ont été effectués cette semaine, il y a quatre ans, vous n’auriez jamais considéré certains des joueurs qui ont changé de mains pour le prix qu’ils ont changé de mains », a ajouté McCrimmon, qui a envoyé l’ailier vétéran Reilly Smith aux Penguins de Pittsburgh. pour un choix afin de signer le centre Ivan Barbashev pour une prolongation de contrat.

« Mais c’est là que la compréhension de la valeur de l’espace de plafond entre réellement en jeu. »

Les clubs verrouillent également leurs agents libres restreints plus tôt, renonçant souvent aux accords de pont à plus court terme qui étaient si courants il y a dix ans.

Il existe à la place de plus en plus de prolongations de huit ans qui donnent aux jeunes joueurs à la fois la sécurité et plus de contrôle au fur et à mesure de leur carrière.

Cela signifie que de moins en moins de grands noms arrivent sur le marché.

« J’ai l’impression que les joueurs veulent signer plus tôt et s’enfermer, et qu’il y a juste plus de disponibles dans les échanges », a déclaré le président des opérations hockey des Penguins, Kyle Dubas. « Je pense que c’est le résultat du fait que le plafond reste plat et que les équipes doivent s’adapter et s’ajuster et être capables de trouver un moyen d’être conformes, tout en restant compétitives. »

Des noms comme Dmitry Orlov, Ryan O’Reilly, Tyler Bertuzzi et Matt Dumba font partie de ceux qui sont sur le point de devenir UFA samedi.

De bons joueurs, bien sûr, mais pas au niveau des stars qui se sont autrefois fait boire et dîner par des équipes désespérées de faire sensation.

« Ce serait un excellent message à envoyer aux agents », a déclaré Bill Guerin, directeur général du Wild du Minnesota. « Ils pensent que le plafond vient d’augmenter de 10 millions de dollars. »

La saison dernière a commencé avec près des deux tiers des équipes utilisant une réserve de blessés à long terme, ce qui signifie qu’elles pouvaient dépenser plus que le plafond pendant que les joueurs étaient écartés.

« Tout est serré, tout est serré », a déclaré Treliving. «Vous voyez plus de joueurs s’étendre sur de plus longues périodes. Il y a moins de disponibilité de joueurs (en agence libre). Je classerais simplement le marché comme, il y a quelques bons joueurs

« Il y a de la quantité. »

Ces joueurs devront peut-être également être patients en agence libre. Nazem Kadri, par exemple, n’a pas choisi les Flames de Calgary l’été dernier avant de signer un contrat de 49 millions de dollars sur sept ans le 18 août.

« De plus en plus d’équipes, au fil des années, leur espace de plafond salarial a diminué », a déclaré Dubas. « En même temps, vous avez vos propres jeunes joueurs qui arrivent, vous voulez re-signer. »

« Les salaires continuent d’augmenter (et) il n’y a pas de plafond de croissance », a ajouté Treliving, qui a remplacé Dubas en tant que directeur général à Toronto. « Quelque chose doit donner. Et ce n’est que la réalité. Les équipes ont dû prendre des décisions difficiles, et c’est difficile.

« C’est juste une fonction de l’entreprise. »

Autour de la ligue, une poignée d’équipes ont passé la veille de l’espace de compensation des agences libres avec des rachats importants.

Les Predators de Nashville ont ouvert la voie en rachetant Matt Duchene. Le centre de 32 ans avait encore trois ans sur son contrat à un plafond annuel de 8 millions de dollars.

Duchene est le dernier joueur vétéran à quitter Nashville depuis que l’ancien entraîneur Barry Trotz a pris la relève en tant que directeur général, en remplacement de l’exécutif de longue date David Poile. Les Predators ont également échangé Ryan Johansen au Colorado, poursuivant la voie d’une reconstruction commencée lorsque Poile a éliminé une poignée de joueurs avant la date limite de mars.

Les Jets de Winnipeg ont également accordé à l’ancien capitaine Blake Wheeler des renonciations inconditionnelles pour racheter la dernière année de son contrat. Les Bruins de Boston ont fait de même avec le défenseur Mike Reilly, et les Red Wings de Detroit ont franchi le pas avec Kailer Yamomoto un jour après l’avoir acquis des Oilers d’Edmonton.

Un autre domaine où il pourrait y avoir du mouvement lors de l’ouverture de l’agence libre est sur le front RFA, y compris à Toronto, où Auston Matthews et William Nylander seront éligibles pour signer des prolongations de contrat avec un an restant sur leurs offres actuelles.

Mais rien ne garantit qu’il y aura un mouvement immédiat là-bas – ou avec des UFA libres de signer des accords avec les 32 équipes.

« La situation de l’agence libre, elle va et vient », a déclaré le directeur général des Jets, Kevin Cheveldayoff, à propos du marché en termes généraux. «Mais je pense que vous regardez beaucoup d’équipes qui essaient d’enfermer les joueurs aussi longtemps qu’elles le peuvent. Certains joueurs veulent être enfermés, d’autres non. Vendre des années d’agent libre n’est pas ce que certains joueurs veulent faire.

« C’est une période intéressante. C’est un moment amusant d’en faire partie.

Le plaisir de cette année commence la fête du Canada à midi HE.

LNH