BREVARD COUNTY, Floride – Images d’agents de l’État tirant des armes alors qu’ils faisaient une descente au domicile du ministère de la Santé de Floride congédiéLa data scientist Rebekah Jones a été alarmée lundi par des collègues chercheurs et universitaires à travers les États-Unis.

«Les actions effrontées des autorités de Floride exigent une plus grande transparence pour protéger la libre circulation des informations et les droits du public», a écrit l’Association américaine des géographes dans un communiqué publié sur Twitter.

Des agents armés du Département de l’application de la loi de Floride ont exécuté lundi matin un mandat d’arrêt contre le domicile de Jones à Tallahassee, saisissant son ordinateur, son téléphone et plusieurs disques durs. Un affidavit pour le mandat affirme qu’un message non autorisé envoyé à partir d’un compte de gestion des urgences de l’État le 10 novembre a été retracé à une adresse IP associée à Jones. Elle a nié être derrière le message, qui appelait les employés du DOH à s’exprimer.

Jones a été limogé par le Florida DOH en mai pour ce que les responsables de l’État ont qualifié d ‘«insubordination» après avoir été réprimandé à plusieurs reprises. Elle a affirmé qu’elle avait été révoquée pour avoir refusé de traiter les données publiques COVID-19 pour convenir au programme de réouverture du gouverneur Ron DeSantis. En tant que gestionnaire du système d’information géographique, Jones a supervisé le tableau de bord COVID-19 de l’État, un portail d’information publique en ligne montrant les données COVID-19 pour les tests, les cas et les décès par localité.Elle a depuis créé son propre tableau de bord COVID-19.

Depuis son licenciement du DOH, Jones a amassé un nombre important de médias sociaux. Pour certains, elle est une dénonciatrice et une héroïne. D’autres l’ont critiquée pour avoir utilisé sa plate-forme pour dépasser les limites de son expertise. Cela dit, l’image d’agents de l’État avec des armes dessinées au domicile de Jones était troublante, ont déclaré d’autres scientifiques, même s’ils ont reconnu que les circonstances qui ont conduit au raid restent inconnues.

«C’est une période effrayante. Lorsque vous faites simplement votre travail et que vous pourriez être jeté en prison parce que les gens n’aiment pas la façon dont vous faites un travail, c’est effrayant », a déclaré Jay Metzger, président de la section de Nouvelle-Angleterre de l’URISA, une association nationale. des professionnels du SIG. Metzger est également le gestionnaire du SIG du ministère de la Santé du Rhode Island et a mis en place le portail de données sur les coronavirus de cet État, mais a précisé qu’il parlait à FLORIDA TODAY, qui fait partie du réseau USA TODAY, en sa qualité de président de NEURISA.

«Mes pairs sont complètement désemparés», dit-il. « Les gens sont littéralement bouleversés, comme pleurer bouleversé à ce sujet parce que nous croyons tous la même chose: ces données doivent être traitées avec respect. »

Metzger, comme beaucoup, a remis en question les tactiques utilisées par FDLE,qui est entré par arme à feu dans la maison de Jones où résident également son mari et ses deux jeunes enfants. «Il devait y avoir un meilleur moyen», dit-il.

«L’approche violente se présente comme une tentative d’intimidation», a déclaré Karyn Esser, professeur de physiologie au Collège de médecine de l’Université de Floride, ajoutant que pour l’instant, on ne savait pas d’où venait cet ordre de piller la maison de Jones. .

«(Jones) aggrave, ce qui n’est pas illégal mais peut servir à enflammer. En tant que scientifique, ma préférence pour ces batailles sont les types de calcul cool », a-t-elle déclaré, ajoutant« mais une milice armée n’était pas nécessaire.

Le FDLE, dans un communiqué de mardi après-midi, a déclaré que ses agents avaient fait preuve d’une «très grande retenue» dans l’exécution du mandat de perquisition, «compte tenu notamment du retard important auquel ils ont dû faire face pour entrer et de ce que cela pourrait représenter pour la sécurité des agents.»

L’Association américaine des géographes avait auparavant défendu Jones contre les frottis de DeSantis selon lesquels elle n’était pas une « vraie » data scientist. Le directeur exécutif du groupe, Gary Langham, a qualifié le raid sur la maison de Jones de «scandaleux» et a demandé aux responsables d’expliquer leurs actions.

Dans une déclaration fournie à FLORIDA TODAY, Langham a écrit: «Depuis les premiers signes de la pandémie de COVID-19 à la fin de l’année dernière, partout dans le monde, les géographes et les scientifiques du SIG ont travaillé sans relâche pour éclairer les décisions politiques urgentes en utilisant des données et des analyses géospatiales. Des géographes comme Rebekah Jones a joué un rôle critique tout au long de la pandémie de COVID-19 en visualisant et en analysant les données de santé publique pour les rendre exploitables. Depuis le début, cette affaire a été un exemple dramatique, et maintenant alarmant, de l’importance du libre accès et de la transparence pour les scientifiques. l’enquête et la santé publique. Nous continuons d’être très préoccupés par ce que nous avons vu se dérouler en Floride, particulièrement en ce qui concerne les données et leur accessibilité. «

Metzger a invité Jones à être l’orateur principal de la conférence annuelle de son organisation en octobre,l’appelant «un héros pour nous». Metzger a déclaré que la pandémie, et le cas de Jones, ont clairement mis en évidence le problème de la politisation des données sur le terrain.

«Les professionnels du SIG réalisent à quel point cela est important parce que si nous ne pouvons pas faire confiance aux données, si vous ne pouvez pas croire que les choses sont faites avec intégrité, si vous ne pouvez pas faire confiance aux choses sont faites de manière éthique: comment y parvenir confiance en retour?

Jones a déclaré que son inquiétude était qu’en saisissant ses appareils, les responsables essayaient de rejoindre ses contacts au sein du DOH de Floride. «Deux oiseaux, une pierre», a-t-elle écrit dans un message à FLORIDA TODAY.

«J’ai promis de les protéger, que personne ne saurait qu’ils m’ont parlé», a-t-elle dit. « J’ai échoué. »

Le porte-parole de DeSantis, Fred Piccolo, a déclaré à CNN que « le bureau du gouverneur n’avait aucune implication, aucune connaissance, rien de cette enquête. »

Les FDLE ont ouvert l’enquête le 10 novembre après avoir reçu une plainte du DOH concernant l’accès non autorisé à un système de messagerie du ministère de la Santé qui fait partie d’un système d’alerte d’urgence, à utiliser uniquement en cas d’urgence, a indiqué l’agence.

Selon l’affidavit, un enquêteur FDLE prétend qu’il a déterminé, grâce à ses «ressources d’enquête», qu’une adresse IP, ou protocole Internet, associée au compte Comcast de Jones était la source du message texte d’urgence.

Une adresse IP identifie l’emplacement apparent où une connexion Internet a été établie, mais ne prouve pas que Jones a envoyé le message texte, selon les experts informatiques.

Jones nie toute implication.

«J’ai toujours su qu’ils viendraient pour moi un jour. Cela fait tellement longtemps que j’ai recommencé à me sentir en sécurité.

