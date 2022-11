Une période des Fêtes divisée par l’inflation et les difficultés économiques

Mais les preuves qui s’accumulent dans l’économie soulignent que le ralentissement que la Fed a mis en place, bien que nécessaire, est susceptible de se sentir différent selon les groupes de revenus.

Dans l’ensemble, les dépenses de consommation ont jusqu’à présent résisté aux mouvements de taux de la Fed. Les données sur les ventes au détail se sont considérablement modérées au début de l’année, mais ont récemment repris du poil de la bête. Les dépenses de consommation personnelles n’augmentent pas à un rythme effréné, mais elles continuent de croître.

Pourtant, sous ces chiffres agrégés, un changement naissant semble être en cours – un changement qui met en évidence la fracture croissante du confort économique entre les riches et les pauvres. Les données sur les cartes de crédit de Bank of America suggèrent que les ménages à revenu élevé et moyen ont remplacé les ménages à faible revenu pour stimuler la croissance de la consommation ces derniers mois. Les acheteurs les plus pauvres ont contribué à un cinquième de la croissance des dépenses discrétionnaires en octobre, contre environ les deux cinquièmes un an plus tôt.

“Cela est probablement dû au fait que les groupes à faible revenu sont les plus touchés par la flambée des prix – ils ont également connu la plus forte baisse de l’épargne bancaire”, ont écrit les économistes du Bank of America Institute dans une note du 10 novembre.

Même si les pauvres ressentent la pression des prix élevés et des taux d’intérêt plus élevés et se retirent, les économistes ont noté que la santé économique continue des consommateurs les plus riches pourrait maintenir une forte demande dans les domaines où les personnes les plus riches ont tendance à dépenser leur argent, y compris les services comme les voyages et les hôtels.

Au Langham, un hôtel récemment rénové dans un bâtiment centenaire qui servait à l’origine de la Federal Reserve Bank de Boston, rien ne laisse présager un ralentissement imminent des dépenses.

Dans « The Fed », le bar de l’hôtel nommé en clin d’œil au patrimoine du bâtiment, les barmans sont occupés tous les soirs de semaine à préparer des cocktails avec des noms comme « Trust Fund Baby » et « Apple Butter Me Up » (tous deux à 16 $). Lorsque les clients reviennent de leurs achats dans la rue voisine de Newbury, le directeur général de l’hôtel, Michele Grosso, a déclaré que leurs bras étaient pleins de sacs. Il voit le fait que le brunch de Thanksgiving se soit vendu si rapidement comme emblématique d’une demande continue.