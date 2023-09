Une percée ukrainienne majeure des lignes russes avant l’arrivée de l’hiver sera difficile, selon des responsables occidentaux

Pour recevoir gratuitement des alertes d’actualité en temps réel envoyées directement dans votre boîte de réception, inscrivez-vous à nos e-mails d’actualité Inscrivez-vous à nos e-mails gratuits d’actualités

L’offensive ukrainienne contre les forces russes progresse lentement et il se peut qu’il n’y ait pas de percée majeure des lignes russes dans les deux prochains mois comme cela avait été envisagé précédemment, selon les responsables occidentaux.

Cependant, « se concentrer sur de telles questions tactiques » est contre-productif et il est nécessaire d’avoir une vision plus large, ont déclaré les responsables, ajoutant que cela montre que Vladimir Poutine est en train de perdre la guerre, dans la mesure où l’Ukraine a reconquis une grande partie du territoire depuis lors. L’invasion russe commença.

« L’offensive ukrainienne est plus lente que ce que nous avions prévu il y a quelques mois. C’est une reconnaissance des défenses russes. Et c’est aussi une reconnaissance de la façon dont l’Ukraine doit rassembler une force qui est une flotte mixte d’équipements anciens et d’équipements donnés… et une population civile qui a été mise au premier plan et qui fait certaines des choses les plus difficiles dans la guerre terrestre. qui traverse un champ de mines », a déclaré un responsable (les mines constituent une couche de défense russe).

« La Russie a perdu plus de 270 000 personnes tuées ou blessées et [destroyed] plus de quelques milliers de chars, et si vous ajoutez cela aux véhicules blindés de combat [then it is] plus de 4 000 véhicules de combat », a ajouté le responsable.

« La Russie a subi une énorme ponction, et en particulier son armée et son efficacité au combat », a déclaré le responsable. « Et puis, de manière plus large, vous voyez la Russie sous pression économique et sous pression diplomatique. »

Les blindés fournis par l’Occident, notamment les chars Leopard allemands, ont été endommagés ou détruits au cours des combats prolongés qui se sont poursuivis à l’est et au sud au cours des trois derniers mois. Le premier des 14 chars Challenger II fournis par la Grande-Bretagne a été mis hors service près de Zaporizhzhia cette semaine.

Selon des sources de la défense, il a été immobilisé par une mine puis pris pour cible par un drone rôdeur russe Lancet. Selon certaines sources, il n’est pas prévu pour l’instant de le remplacer parmi les 145 Challenger II actuellement disponibles pour le déploiement.

Les responsables occidentaux ont déclaré que les livraisons d’armes à Kiev se poursuivraient et ont nié que la « lassitude de guerre » commencerait à se propager à moins que le gouvernement de Volodymyr Zelensky ne puisse faire preuve de succès significatifs dans un avenir proche. C’est une idée qui a été suggérée par un certain nombre de responsables politiques européens.

Il a également été avancé que le Kremlin mise sur le soutien américain à l’Ukraine qui commence à s’effilocher alors que la campagne présidentielle américaine débute l’année prochaine. La possibilité que Donald Trump – qui était auparavant accusé d’être le « candidat moscovien » lorsqu’il était à la Maison Blanche – remporte les élections ajoute grandement à cette inquiétude.

« La Russie pense que le temps joue en son faveur ; nous pensons que le temps joue en notre faveur », a déclaré un autre responsable. «Il a été dit que si vous êtes Poutine, vous pariez que Donald Trump gagnera la prochaine [US] élection. Mais c’est encore loin. »