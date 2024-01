Une percée psychédélique ? Des microdoses de LSD montrent des effets antidépresseurs dans une étude contrôlée par placebo

Dans une étude révolutionnaire, des chercheurs de l’Université de Chicago ont découvert que de faibles doses de diéthylamide de l’acide lysergique (LSD), un médicament psychédélique, peuvent avoir des effets antidépresseurs potentiels chez les personnes présentant des symptômes dépressifs légers à modérés. Cette nouvelle perspective pourrait ouvrir la voie à des traitements alternatifs en matière de soins de santé mentale. Les résultats ont été publiés dans la revue Neuropsychopharmacologie.

Pendant des années, la dépression est restée un défi important en matière de santé mentale, les traitements traditionnels comme les médicaments et la psychothérapie n’étant pas toujours efficaces pour tous les patients. Cette lacune dans l’efficacité du traitement a suscité l’intérêt pour des approches thérapeutiques alternatives. Récemment, l’attention s’est portée sur les composés psychédéliques comme la psilocybine (présente dans les champignons magiques) et le LSD.

Le LSD est une drogue psychédélique synthétique puissante connue pour ses effets profonds sur la perception, les émotions et les pensées. Initialement synthétisé en 1938, il a pris de l’importance dans les années 1960 et se caractérise par sa capacité à induire de vives hallucinations et des états altérés de conscience, même à faibles doses.

Même si des doses élevées de substances psychédéliques ont donné des résultats prometteurs lorsqu’elles sont associées à une thérapie, elles comportent des risques et nécessitent des ressources importantes. Une pratique alternative, de plus en plus populaire mais non autorisée sur le plan médical, est le microdosage – la prise de très faibles doses de drogues psychédéliques.

Les études antérieures sur le microdosage ont principalement porté sur des individus en bonne santé, donnant des résultats mitigés. La plupart n’ont pas trouvé d’avantages psychiatriques significatifs, ce qui a incité les chercheurs de l’Université de Chicago à explorer si les individus présentant des symptômes dépressifs pourraient réagir différemment à de faibles doses de LSD.

“Le microdosage, ou l’idée selon laquelle de très faibles doses de LSD, prises tous les 3 à 4 jours, peuvent améliorer l’humeur, la cognition et la créativité, entre autres affirmations, a suscité un grand intérêt du public”, a expliqué l’auteur de l’étude Harriet. de Wit, professeur de psychiatrie et de neurosciences comportementales. « Cependant, ces effets sont très sensibles aux effets d’attente, c’est-à-dire que les gens vivent ce qu’ils s’attendent à vivre. Par conséquent, des études contrôlées sont essentielles pour déterminer si l’effet du médicament dépasse celui d’un placebo.

« Plusieurs études contrôlées de ce type ont été menées sur des volontaires sains, mais jusqu’à présent, les effets des microdoses étaient difficiles à démontrer. L’une des limites de la plupart des études réalisées à ce jour est qu’elles ont porté sur des adultes en bonne santé, alors que ses effets peuvent être plus apparents chez les participants présentant des symptômes psychiatriques. Cette étude a porté sur une faible dose de LSD chez des participants ayant signalé un certain niveau de dépression.

L’étude a porté sur 39 volontaires sains, âgés de 18 à 35 ans, recrutés dans la communauté universitaire. Les participants ont été divisés en deux groupes en fonction de leurs scores au Beck Depression Inventory-II, une mesure standard de la dépression. Ceux dont les scores indiquent une dépression légère à modérée formaient le groupe de dépression « élevée », tandis que ceux ayant des scores inférieurs constituaient le groupe de dépression « faible ».

Chaque participant a subi deux séances de laboratoire de cinq heures, recevant soit une dose de 26 microgrammes de LSD, soit un placebo dans un ordre aléatoire, les séances étant espacées d’au moins une semaine. Pour garantir une étude en double aveugle, ni les participants ni les chercheurs ne savaient qui avait reçu du LSD ou le placebo lors de chaque séance. L’étude comprenait diverses mesures pour évaluer les effets du LSD : évaluations subjectives de l’humeur et des effets des drogues, tâches de créativité, tâches de reconnaissance faciale émotionnelle, mesures cardiovasculaires et tests sanguins pour mesurer les niveaux de LSD.

Les participants, quel que soit leur niveau de dépression, ont déclaré avoir ressenti les effets du LSD et ont davantage apprécié l’effet du médicament que le placebo. Le groupe fortement déprimé a montré une tendance à apprécier davantage les effets du LSD que le groupe faiblement déprimé. Les participants ayant des scores de dépression plus élevés ont également connu une augmentation significative des mesures de l’humeur comme l’exaltation et la vigueur après la consommation de LSD, une tendance non observée dans le groupe faiblement déprimé.

« Nous avons été surpris de constater que le médicament augmentait préférentiellement les sentiments d’humeur positive chez l’échantillon déprimé, par rapport aux témoins. Il existe de nombreuses raisons possibles à cela, qui devront être examinées dans de futures études », a déclaré de Wit à PsyPost.

L’une des découvertes les plus significatives de l’étude a peut-être été observée 48 heures après la séance de LSD. Les participants du groupe ayant un score de dépression élevé ont signalé une diminution notable de leurs scores de dépression, tels que mesurés par le Beck Depression Inventory-II, par rapport à leurs scores après la séance placebo. Cela suggère un effet antidépresseur potentiel durable du LSD, en particulier chez les personnes présentant des symptômes dépressifs existants.

Les résultats fournissent des preuves préliminaires que « les personnes souffrant d’humeur dépressive peuvent ressentir des effets différents d’une dose unique du médicament par rapport aux personnes non déprimées », a expliqué de Wit. “Cependant, cette première découverte doit être reproduite et étendue à d’autres échantillons.”

Contrairement aux affirmations populaires selon lesquelles le microdosage améliore la créativité, le LSD n’a pas modifié de manière significative les performances dans diverses tâches liées à la créativité. De plus, le médicament n’a pas affecté les capacités de reconnaissance faciale émotionnelle. En termes d’effets physiologiques, il a été constaté que le LSD augmentait à la fois la pression artérielle systolique et diastolique, tandis que la fréquence cardiaque restait inchangée. Il est intéressant de noter que les taux plasmatiques de LSD ne correspondent ni à l’expérience subjective de la drogue ni à l’appréciation de ses effets par les participants.

Cependant, l’étude n’est pas sans limites. Le groupe souffrant d’une dépression élevée n’a signalé que des symptômes légers à modérés, et il n’est pas clair si les résultats s’appliqueraient à ceux souffrant d’une dépression plus grave. De plus, l’étude n’a utilisé qu’une seule dose de LSD, laissant inexplorés les effets potentiels de microdosages répétés. Une autre limite était la nature homogène du groupe de participants, composé principalement de jeunes adultes ayant une certaine expérience psychédélique et des réactions négatives minimes.

“L’échantillon de sujets était petit”, a déclaré de Wit. « Les participants du groupe « déprimé » ont signalé un niveau de symptômes relativement faible, et il sera donc important de voir si ce résultat est reproductible dans des échantillons plus larges, y compris ceux présentant des symptômes plus graves. Nous ne savons pas pourquoi les groupes différaient : cela pourrait être dû à des adaptations neurobiologiques de longue durée (par exemple, liées à un stress antérieur), ou cela pourrait être lié plus directement à leur état d’humeur le jour des séances de drogue. Nous ne savons pas si des résultats similaires seraient obtenus avec d’autres échantillons symptomatiques (par exemple, anxiété). Nous ne savons pas quels seraient les effets d’une administration répétée du médicament, dans la mesure où les gens signalent un « microdosage » en dehors du laboratoire.

Les recherches futures devraient se concentrer sur une population plus diversifiée, y compris des individus présentant un plus large éventail de symptômes psychiatriques et des antécédents de consommation de drogues. Il sera également important de déterminer si ces résultats peuvent être reproduits, combien de temps durent les effets et si les résultats sont plus prononcés lorsqu’ils sont associés à une psychothérapie ou chez des personnes souffrant de dépression plus grave. D’autres études devraient également explorer l’effet antidépresseur potentiel de doses encore plus faibles qui ne produisent pas d’effets perceptuels.

L’étude, “Effets subjectifs plus importants d’une faible dose de LSD chez les participants souffrant d’humeur dépressive», a été rédigé par Hanna Molla, Royce Lee, Ilaria Tare et Harriet de Wit.