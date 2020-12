La Food and Drug Administration des États-Unis a autorisé mardi le premier test COVID-19 à domicile du pays qui ne nécessite pas la prescription d’un laboratoire ou d’un fournisseur médical.

Le test, réalisé par Ellume, basé en Australie, peut donner des résultats en environ 15 minutes et coûtera environ 30 $.

Les défenseurs ont appelé à l’autorisation des tests à domicile pour atténuer la crise des tests dans le pays, qui a mis à mal les laboratoires et retardé les résultats pour les consommateurs et les fournisseurs de soins médicaux. La FDA a déjà autorisé des tests permettant aux consommateurs de collecter et d’envoyer des échantillons à un laboratoire. Un autre test à domicile, Abbott Laboratories BinaxNow, doit être administré par un médecin ou un autre fournisseur.

La FDA a autorisé les tests Ellume pour les personnes de 2 ans et plus, avec ou sans symptômes.

Le test rapide d’antigène d’Ellume comprend un écouvillon nasal permettant aux utilisateurs de prélever un échantillon et de le placer dans une cartouche. Une application pour smartphone indique aux consommateurs comment utiliser le test et affiche les résultats. Il permet de partager les résultats avec un prestataire de santé.

Tests à domicile rapides et bon marché:Les entreprises tentent de rendre les tests de coronavirus largement disponibles

Contrairement à d’autres tests à domicile tests COVID, le test rapide d’Ellume peut être utilisé par des personnes qui ne présentent aucun symptôme.

La société australienne, qui a signé un contrat de 30 millions de dollars des National Institutes of Health pour développer le test, a annoncé qu’elle livrerait 20 millions de tests à domicile aux États-Unis jusqu’en juin 2021.

La société est en pourparlers avancés sur la « commercialisation au détail à l’échelle nationale » et espère partager bientôt plus de détails avec les consommateurs, a déclaré Sarah Borton, représentante d’Ellume.

Le secrétaire américain à la Santé et aux Services sociaux, Alex Azar, a déclaré que le test à domicile d’Ellume était « une avancée majeure pour l’accès sans cesse croissant des Américains à des options de test COVID-19 pratiques ».

«Repousser les frontières»:De longues files d’attente pour les tests COVID, les laboratoires stressés retardent les résultats à mesure que la demande augmente

Dans les données soumises à la FDA, le test à domicile d’Ellume a correctement identifié 95% des cas de COVID-19 et avait un taux de faux positifs de 3% parmi les patients présentant des symptômes par rapport à un test PCR en laboratoire. La société a déclaré que son test était encore plus précis lorsqu’il était utilisé sur des patients sans symptômes.

La FDA a averti qu’un petit pourcentage de tests d’antigène peut produire des résultats faux négatifs ou faux positifs. Les patients dont le test est positif et ne présentent aucun symptôme doivent être présumés positifs jusqu’à ce qu’un autre test puisse confirmer les résultats, a déclaré la FDA.

L’ancien commissaire de la FDA, Scott Gottlieb, a déclaré à USA TODAY la semaine dernière que les régulateurs avaient un choix difficile pour autoriser de tels tests à domicile. Parce que ces tests sont moins sensibles que les tests de laboratoire, certaines personnes seront testées négatives même si elles ont vraiment le virus. Si ces personnes ont un faux sentiment de sécurité et infectent d’autres personnes à la maison ou au travail, cela peut contribuer à propager le virus. Mais des tests plus répandus pourraient également détecter plus de cas et persuader les individus de rester à la maison.

«Vous devez vous demander si vous faites plus de mal que de bien», a déclaré Gottlieb. « Je pense que dans le cadre d’une pandémie comme celle-ci où vous avez un test qui est par ailleurs assez bon, assez sensible, assez spécifique, tant que vous pouvez éduquer les consommateurs, vous allez probablement faire plus de bien que de mal même avec un test cela va manquer certains cas.

‘Événement mémorable’:Le secrétaire du HHS, Alex Azar, vante le vaccin COVID-19 comme une clé de l’immunité collective américaine

Le Dr Michael Mina, un épidémiologiste de Harvard qui a plaidé pour des tests antigéniques rapides à domicile, a applaudi l’autorisation de la FDA sur les réseaux sociaux. Mais il a également déclaré que le prix de 30 $ était un test papier plus cher que moins cher qu’il aimerait voir autorisé.

Abbott, basé dans l’Illinois, a déclaré qu’il facturerait 5 $ pour son test BinaxNow de la taille d’une carte de crédit, mais le test n’est pas encore disponible pour la communauté médicale au sens large. Le HHS a acheté 150 millions de tests BinaxNow et mis de côté 100 millions de kits pour les États et 50 millions de kits principalement pour les maisons de retraite, les services de santé indiens et les collèges et universités historiquement noirs.

Mina souhaite voir plus de tests sans ordonnance achetés et distribués par les agences de santé publique, plutôt que de permettre aux consommateurs qui peuvent se permettre des tests plus chers d’acheter des fournitures limitées.

« J’espère que cela ne creusera pas davantage un fossé entre les nantis et les démunis », a déclaré Mina sur Twitter.

Ken Alltucker est sur Twitter à @kalltucker, ou peut être envoyé par courriel à alltuck@usatoday.com