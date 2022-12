Une percée majeure dans l’énergie de fusion sera annoncée par des scientifiques

Un tel développement améliorerait la capacité des États-Unis à maintenir leurs armes nucléaires sans essais nucléaires et pourrait ouvrir la voie à des progrès futurs qui pourraient un jour conduire à l’utilisation de la fusion laser comme source d’énergie.

L’avance devrait être annoncée mardi par le ministère de l’Énergie, qui a déclaré qu’une “percée scientifique majeure” avait été réalisée au Lawrence Livermore National Laboratory en Californie. Jennifer Granholm, secrétaire à l’énergie, ainsi que la Maison Blanche et d’autres responsables du département de l’énergie devraient être présents. La Financial Times a rapporté dimanche que l’avancée scientifique implique le National Ignition Facility, ou NIF, qui utilise des lasers géants pour créer des conditions qui imitent brièvement les explosions d’armes nucléaires.

La plupart des efforts de fusion à ce jour ont utilisé des réacteurs en forme de beignet connus sous le nom de tokamaks. Dans les réacteurs, l’hydrogène gazeux est chauffé à des températures suffisamment élevées pour que les électrons soient arrachés aux noyaux d’hydrogène, créant ce qu’on appelle un plasma – des nuages ​​de noyaux chargés positivement et d’électrons chargés négativement. Les champs magnétiques emprisonnent le plasma dans la forme du beignet et les noyaux fusionnent, libérant de l’énergie sous la forme de neutrons volant vers l’extérieur.

La fusion qui pourrait être produite de manière contrôlée sur Terre pourrait signifier une source d’énergie qui ne produit pas de gaz à effet de serre comme le charbon et le pétrole, ou des déchets radioactifs dangereux à longue durée de vie, comme le font les centrales nucléaires actuelles.

La fusion est la réaction thermonucléaire qui alimente le soleil et les autres étoiles – la fusion d’atomes d’hydrogène en hélium. La masse d’hélium est légèrement inférieure à celle des atomes d’hydrogène d’origine. Ainsi, par l’équation iconique E=mc² d’Einstein, cette différence de masse est convertie en une explosion d’énergie.

“Hier, un ami scientifique m’a envoyé une note indiquant que Livermore avait dépassé le gain d’énergie de un la semaine dernière et annoncerait le résultat mardi”, a déclaré Stephen Bodner, un physicien du plasma à la retraite qui critique depuis longtemps le NIF. mail lundi matin. “Ils méritent des félicitations pour avoir atteint leur objectif.”

Bien qu’elle n’ait pas encore été annoncée publiquement, la nouvelle a rapidement rebondi parmi les physiciens et autres scientifiques qui étudient la fusion.

L’annonce de mardi, cependant, implique une approche différente. Le NIF se compose de 192 lasers gigantesques, qui tirent simultanément sur un cylindre métallique de la taille d’une gomme à crayon. Le cylindre, chauffé à environ 5,4 millions de degrés Fahrenheit, se vaporise, générant une implosion de rayons X, qui à son tour chauffe et comprime une pastille de taille BB de deutérium et de tritium congelés, deux formes plus lourdes d’hydrogène. L’implosion fusionne l’hydrogène en hélium, créant la fusion.