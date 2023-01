Une percée dans les implants cérébraux et des réflexions sur la technologie chinoise

Les nouvelles: Il y a huit ans, une patiente a perdu la parole à cause de la SLA, ou maladie de Lou Gehrig, qui provoque une paralysie progressive. Maintenant, après s’être portée volontaire pour recevoir un implant cérébral, la femme a pu communiquer rapidement des phrases à un rythme proche de la parole normale.

Pourquoi est-ce important: Même à l’ère des claviers, de la saisie au pouce, des emojis et des abréviations Internet, la parole reste la forme la plus rapide de communication interhumaine. Les scientifiques de l’Université de Stanford affirment que leur bénévole a battu les records précédents en utilisant l’implant de lecture cérébrale pour communiquer à un rythme de 62 mots par minute, trois fois le meilleur précédent.

Et après: Bien que l’étude n’ait pas été officiellement examinée, les experts ont salué les résultats comme une avancée significative. Les découvertes pourraient ouvrir la voie à une technologie expérimentale de lecture cérébrale qui quitterait le laboratoire et deviendrait bientôt un produit utile. Lire l’histoire complète.

—Antonio Regalado

Décider de vivre pleinement l’Année du Lapin

Par Zeyi Yang, reporter Chine

Dimanche dernier, c’était le Nouvel An lunaire, la fête la plus importante pour les Chinois et plusieurs autres cultures asiatiques. C’est censé être une opportunité pour nous de réinitialiser et de saisir de nouvelles opportunités.

Dans cet esprit, j’ai récemment revisité certaines de mes histoires préférées du MIT Technology Review axées sur la Chine de l’année dernière et je suis revenue aux personnes que j’ai interviewées. Je leur ai demandé s’ils avaient résolu des problèmes troublants et ce qu’ils espéraient pour l’Année du Lapin.