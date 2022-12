Une percée dans le domaine de l’énergie de fusion ? Annonce majeure attendue des scientifiques américains

Les scientifiques du Lawrence Livermore National Laboratory ont peut-être atteint un nouveau point culminant remarquable pour les réactions de fusion, générant plus d’énergie que ce qui a été pompé lors d’une récente expérience, selon un rapport du Financial Times.

La publication suggère que des scientifiques “connaissant les résultats préliminaires d’une expérience récente” ont discuté du résultat et que l’analyse est en cours. Une annonce majeure est prévue au LLNL le mardi 13 décembre. C’est devrait être diffusé en direct par le ministère de l’Énergie vers 7 h 00 PT.

Le National Ignition Facility exploite une expérience de “fusion par confinement inertiel” qui voit près de 200 lasers tirés directement sur une minuscule capsule d’hydrogène. Selon Nathan Garland, physicien à l’Université Griffith en Australie, les lasers créent un plasma autour de la capsule qui finit par déclencher une implosion – ce sont ces conditions qui permettent aux réactions de fusion d’avoir lieu.

La fusion est la réaction qui alimente notre soleil et elle fonctionne en brisant deux atomes lourds ensemble. Cela nécessite une pression extrême et une chaleur extrême, mais essayer de recréer les conditions dans un laboratoire est “super difficile”, a noté Garland.

L’énergie libérée par la fusion des deux atomes est massive et, surtout, ne libère pas de carbone. Contrairement à la fission – la séparation des atomes – utilisée dans les centrales nucléaires, la fusion ne laisse pas non plus de déchets radioactifs et il n’y a pas non plus de risque de fusion. En bref, si nous pouvions exploiter la puissance de fusion, ça révolutionnerait l’énergienous permettant de produire de l’énergie propre sans rejeter de gaz à effet de serre dans l’atmosphère.

Si le rapport FT et les bavardages sur les réseaux sociaux sont corrects, les scientifiques du LLNL auraient pu obtenir un “gain d’énergie de fusion” qui est désigné par la lettre Q. Dans une expérience de fusion, si Q > 1, alors nous sommes en route vers un véritable percée énergétique, celle que les scientifiques rêvent depuis longtemps d’atteindre. “C’est certainement un gros problème, si c’est vrai”, a déclaré Garland.

Mais, comme pour toute science, il est bon d’être prudent et de ne pas exagérer les résultats qui n’ont pas encore été entièrement analysés. Nous avons été ici avant, après tout. En 2013, des rapports ont tourbillonné selon lesquels le NIF avait a réalisé cet exploit exact. Ce n’était pas le cas.

Plus récemment, cependant, le NIF a fait de grands progrès vers la réalisation de son objectif. En août 2021, les chercheurs ont rapporté qu’ils avaient, pendant un bref instant, recréé la puissance du soleil dans une réaction auto-entretenue. C’est un bon pedigree et qui nous rend ici à CNET Science un peu plus confiants dans les rumeurs.

Un porte-parole de LLNL a déclaré à CNET “notre analyse est toujours en cours, nous ne sommes donc pas en mesure de fournir des détails ou une confirmation pour le moment” et a fourni un lien vers l’avis aux médias – qui, en majuscules, suggère une “PERCÉE SCIENTIFIQUE MAJEURE”. “

Le résultat ne signifiera pas que nous avons soudainement un approvisionnement illimité en énergie. Il est probable que la réaction qui a eu lieu au NIF n’a duré qu’une fraction de seconde ou même moins. Mais c’est la première étape d’un voyage vers l’énergie de fusion en tant que technologie viable et sérieuse pour alimenter notre monde. Il fournit une preuve de concept que des expériences de fusion comme celle-ci peuvent atteindre Q > 1.

Ainsi, bien que nous soyons toujours prudents de lancer le mot “percée” lorsque nous rapportons sur la science de pointe – en particulier dans le domaine de l’énergie de fusion – il semble que cela pourrait être justifié ici. Nous devrons attendre et voir.