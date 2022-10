Une percée dans la stimulation cérébrale offre un espoir prudent pour la dépression

Une approche radicalement différente de la stimulation magnétique transcrânienne est prometteuse, mais nécessite des études plus approfondies.



Les outils de base dont nous disposons pour traiter la dépression n’ont pas beaucoup changé ces dernières années. Les médicaments et les thérapies par la parole sont un pilier. Les approches axées sur le mode de vie, telles que l’encouragement de l’activité physique, un sommeil suffisant et les liens sociaux, font souvent partie de l’ensemble. Si la dépression ne parvient pas à disparaître, la prochaine ligne de traitement pour certains peut être une forme non invasive de stimulation cérébrale appelée stimulation magnétique transcrânienne (TMS) qui est utile dans certains cas et a très peu d’effets secondaires.

Pourtant, TMS nécessite un sérieux engagement de temps – généralement un total de 36 sessions sur six à neuf semaines. Des études montrent qu’environ un tiers des personnes qui l’essaient trouvent qu’il soulage complètement leur dépression. Récemment une petite étude à court terme dans le Journal américain de psychiatrie ont suggéré qu’une refonte radicale de la façon dont le TMS est administré pourrait grandement augmenter l’efficacité tout en raccourcissant la période de traitement à seulement cinq jours.

Qu’est-ce que la stimulation magnétique transcrânienne ?

Certaines zones du cerveau sont connues pour être impliquées dans la dépression et d’autres troubles de l’humeur. TMS utilise de puissants électroaimants pour activer ces régions en toute sécurité. Un appareil positionné sur la partie supérieure du front délivre de courtes impulsions électromagnétiques. Ceux-ci traversent le crâne pour stimuler les cellules nerveuses dans la zone ciblée. Au fil du temps, cette technique laisse cette partie du cerveau plus active, ce qui affecterait alors des réseaux cérébraux entiers responsables de la régulation de l’humeur.

L’effet secondaire le plus courant est un mal de tête ou une gêne temporaire au site de stimulation. Les plus graves et l’effet secondaire potentiel rare est la saisie.

Quelle est l’efficacité de la TMS standard pour la dépression ?

Malgré les progrès réalisés depuis 2008, lorsque la FDA a autorisé pour la première fois un dispositif TMS pour traiter la dépression, tout le monde ne trouve pas que le TMS est efficace.

Lors de l’examen des options de traitement, il est utile de comprendre la différence entre la réponse et la rémission. Les symptômes de la dépression sont souvent mesurés à l’aide d’outils tels que l’échelle d’évaluation de la dépression de Hamilton. La réponse au traitement signifie une réduction de 50 % ou plus des symptômes ; la rémission signifie l’absence de symptômes définis dans chaque échelle.

Recherche combinée sur les émissions TMS standard environ 30% des personnes connaissent une rémission complète de la dépression. Ce nombre varie quelque peu selon les études, les dispositifs et les protocoles de traitement. Notamment, cependant, lorsque les antidépresseurs n’ont pas réussi à soulager la dépression, même ce modeste taux de rémission est plus élevé que ce à quoi on pourrait s’attendre si une personne essayait simplement un médicament différent.

Lorsque la TMS aide, la dépression commence à s’atténuer après quelques semaines et continue de s’améliorer tout au long du traitement. Ces avantages durent environ un an, en moyenne. Si la dépression revient, une autre cure de TMS ou un traitement différent est souvent nécessaire.

La promesse sidérante du protocole SAINT

Des chercheurs de Stanford ont modifié les techniques TMS standard pour créer un nouveau protocole appelé Stanford Accelerated Intelligent Neuromodulation Therapy (SAINT ou SNT), qui

utilise l’IRM pour sélectionner ce qui est susceptible d’être l’endroit optimal dans le cerveau pour la stimulation

triple le nombre d’impulsions par session

augmente le nombre de séances à 50

condense le traitement en seulement cinq jours en faisant 10 séances par jour.

Dans une seule étude d’un mois, 29 personnes souffrant de dépression résistante au traitement ont été assignées au hasard pour recevoir SAINT ou une version factice. À la fin du mois, 78 % du groupe SAINT avaient connu une rémission complète contre 7 % dans le groupe fictif. Remarquablement, cette efficacité surpasse même la thérapie électroconvulsive, l’étalon-or actuel pour la dépression résistante au traitement. Le traitement SAINT semblait sûr et bien toléré, à égalité avec la TMS standard.

De nombreuses inconnues dans la nouvelle approche du TMS

Compte tenu de son potentiel, la FDA a autorisé Magnus Medical, une société biomédicale travaillant avec Stanford, à commercialiser SAINT via une voie 510(k) — un processus qui s’appuie sur les antécédents de sécurité des dispositifs précédemment approuvés pour le TMS. Cependant, de nombreuses questions doivent être résolues avant que ce nouveau traitement puisse être largement adopté.

Les taux élevés de rémission se maintiendront-ils dans divers sites de traitement et diverses populations ? Idéalement, les nouvelles options de traitement sont examinées dans le cadre d’essais contrôlés randomisés multicentriques de plus grande envergure avant d’atteindre le monde entier.

Si les effets indésirables de la TMS standard sont bien établis et généralement bien tolérés, on ne sait pas encore s’il en va de même pour le protocole SAINT, compte tenu du faible nombre de personnes qui l’ont essayé à ce jour. Quels composants du protocole SAINT ont le plus grand impact sur ses taux de rémission frappants ? Des taux de réponse élevés peuvent-ils être atteints avec des techniques plus accessibles ? Le protocole SAINT, tel que décrit, nécessite une planification experte approfondie utilisant des approches de haute technologie en neuroimagerie qui ne sont pas disponibles dans la plupart des régions du pays. Sa mise en œuvre nécessite également un équipement, du personnel et un espace dédiés qui pourraient perturber d’autres opérations cliniques. Des ajustements peuvent peut-être être apportés pour maintenir les avantages tout en améliorant l’accessibilité pour un plus large éventail de prestataires de SMT et leurs patients.

Aller de l’avant avec un nouveau traitement : attention à l’acheteur

Les soins de la dépression sont un domaine où les besoins sont criants et constants dans ce pays. Des avancées comme le protocole SAINT recèlent un énorme potentiel, mais aussi de nombreuses inconnues. Avec un tel enthousiasme suscité par les résultats de la nouvelle approche, il n’est pas surprenant que des cliniques voient le jour dans tout le pays offrant des services TMS accélérés similaires. Mais dans quelle mesure ces cliniques respecteront-elles strictement tous les éléments du protocole SAINT ? Nous n’avons pas ces réponses, et nous ne pouvons pas encore être sûrs que le fait de suivre tous les éléments donnera les mêmes résultats dans des études plus vastes et à long terme.

Pour l’instant, la plupart des sites proposant des variantes de cette nouvelle approche de traitement ne seront pas couverts par une assurance. Un traitement accéléré se produira à un coût substantiel tout en étant encore limité par de nombreuses inconnues discutées ci-dessus. Avant d’aller de l’avant, les personnes cherchant un traitement pour la dépression et leurs équipes cliniques devront déterminer le niveau d’incertitude qui leur convient le mieux.

La technique SAINT a le potentiel de transformer la vie de millions de personnes souffrant de dépression, mais l’étude récente et son autorisation ultérieure par la FDA ne sont que les premières étapes. Il reste à déterminer exactement comment cette approche s’intègre.