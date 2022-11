Une pénurie «sans précédent» de préparations pour nourrissons frappe les familles du nord de l’Illinois – Shaw Local

Kelly Kaleta de McHenry emmène son nouveau-né, Carter, pour un rendez-vous d’un mois cette semaine, au cours duquel elle prévoit de demander : où est le lait maternisé dont elle a besoin pour le garder en bonne santé et que peut-elle faire si elle n’est pas disponible ?

Carter, qui est né prématurément à cinq livres et trois onces, a été mis sur la formule Similac Neosure avant de quitter l’hôpital.

“C’est littéralement introuvable”, a déclaré Kaleta. « Nous ne pouvons même pas le commander en ligne. Mon mari a dû voyager jusqu’à Chicago, et il a acheté les cinq derniers dans le magasin.

La pénurie de formules est “sans précédent”, a déclaré la porte-parole du département de la santé du comté de McHenry, Lindsey Salvatelli.

Certains magasins imposent des limites sur le nombre de boîtes de lait maternisé pouvant être achetées, a déclaré Kay Chase, coordinatrice des femmes, des nourrissons et des enfants pour le département de la santé du comté de DeKalb. Elle a également vu des gens vendre des boîtes de lait maternisé, même celles distribuées gratuitement par WIC, à profit sur les réseaux sociaux et eBay.

Les tablettes de lait maternisé le mardi 10 mai 2022 dans un magasin de Woodstock. En raison d’un rappel et de problèmes de chaîne d’approvisionnement, les préparations pour nourrissons sont devenues difficiles à trouver. (Gregory Shaver/Gregory Shaver pour Shaw Media)

“C’est horriblement triste de voir la thésaurisation, les prix abusifs et la revente qui se produisent”, a déclaré Chase. “Le lait maternisé est la principale forme de nutrition pour les bébés pendant la première année de vie. Les bébés ont besoin du lait maternisé pour être en bonne santé, grandir et bien se nourrir.

Datasembly, qui suit le stock de préparations pour nourrissons dans plus de 11 000 magasins, a constaté que le pourcentage de rupture de stock à l’échelle nationale était de 43 % pour la semaine se terminant le 8 mai.

“C’est horrible d’avoir à entrer magasin après magasin, et quand vous entrez, les étagères sont presque vides”, a déclaré Lois Repede, qui élève des nouveau-nés avec son mari depuis 14 ans. « C’est assurément le pire. Je n’ai jamais eu de problème pour obtenir le lait maternisé dont j’avais besoin jusqu’à ce que j’aie ce bébé.

Actuellement, le couple de Carpentersville s’occupe d’un garçon de trois semaines né prématurément de six semaines. L’enfant a besoin d’une formule spéciale pour les prématurés, qui, selon elle, est “horriblement difficile” à trouver. Elle s’en sort cependant grâce à un vaste réseau de famille et d’amis qui ramassent les bouteilles dès qu’ils les voient dans les rayons des magasins.

“Les défis de la chaîne d’approvisionnement, les rappels de produits et l’inflation historique” sont les trois facteurs à l’origine de la pénurie de préparations pour nourrissons, a déclaré le directeur général de Datasembly, Ben Reich, dans un communiqué de presse.

L’entreprise de lait maternisé Abbott a rappelé Similac, Alimentum et EleCare qui ont été fabriqués à Sturgis, Michigan, en février.

Abbott a déclaré mercredi dans un communiqué qu’elle pourrait rouvrir l’usine touchée dans deux semaines si la Food and Drug Administration fédérale donne son approbation. La société commencerait d’abord la production d’EleCare, d’Alimentum et de formules métaboliques, puis commencerait la production de Similac et d’autres formules.

Il faudrait six à huit semaines après le redémarrage du site pour que le produit arrive dans les rayons, a indiqué la société.

Le département de la santé du comté de McHenry «fait tout son possible» pour aider les familles du programme WIC de la région à faire face à la pénurie entre-temps, a déclaré Salvatelli dans un communiqué.

WIC est un programme de nutrition pour les femmes à faible revenu qui sont enceintes, ont récemment eu un bébé ou allaitent, et pour les enfants jusqu’à l’âge de 5 ans.

Les centres de soins de grossesse du comté de McHenry, tels que le 1st Way Life Center à Johnsburg, commencent également à avoir du mal à maintenir un approvisionnement constant, a déclaré la directrice Judy Cocks.

“Ça commence à apparaître maintenant,” dit-elle. “Nous allons probablement lutter comme tout le monde.”

L’organisation gère les dons, généralement des résidents qui repèrent une bonne affaire dans les magasins ou dans les garde-manger. En règle générale, le groupe reçoit une gamme « complète », mais les pénuries pourraient causer des problèmes d’obtention de formules spécialisées, a-t-elle déclaré.

“Ce n’est que le début”, a déclaré Cocks. « Les nouveaux clients appellent à l’improviste parce qu’ils sont désespérés. Je m’attends à ce que ça continue. … C’est frustrant pour tous. Et c’est très triste. On est vraiment contre ça. »

Le Dr Adam Barsella, un pédiatre de Northwestern Medicine qui exerce à St. Charles, a déclaré qu’il avait travaillé avec de nouveaux parents pour trouver des alternatives, notamment en utilisant une version générique d’une formule similaire et en faisant des achats en ligne.

“Les gens hésitent à changer de formule parce qu’ils craignent peut-être que le bébé crache davantage ou ait des douleurs abdominales, mais il n’y aura pas beaucoup de mal à l’enfant en changeant de formule”, a-t-il déclaré. « Les formules génériques sont similaires aux formules de marque, et elles doivent avoir certaines mesures de sécurité et de qualité si elles sont sur le marché. Je pense que parfois tout ce qui est générique a une stigmatisation négative, mais je recommande presque toujours les génériques en médecine car ils sont presque exactement équivalents au produit de marque.

Jennifer Kleckner, l’infirmière spécialiste en chef du Northwestern Medicine Kishwaukee Hospital’s Breastfeeding Center, recommande aux parents de consulter le fournisseur de soins de leur nourrisson pour connaître les options d’alimentation les plus sûres pour leur bébé.

Cela peut inclure du lait maternel de donneuse ou éventuellement une re-lactation dans certaines circonstances, a-t-elle déclaré.

“Je vois beaucoup de recettes de lait maternisé maison partagées sur les réseaux sociaux et je trouve cela très alarmant”, a déclaré Kleckner. “Ce n’est pas une option sûre pour les nourrissons.”

Barsella a également déconseillé le lait maternisé fait maison ou de diluer le lait maternisé pour le faire durer plus longtemps.

La meilleure chose que les parents puissent faire, a déclaré Barsella, est de planifier à l’avance et de comprendre la quantité d’approvisionnement dont ils disposent et quand ils en auront besoin de plus, et la possibilité de devoir chercher à différents endroits pour le trouver. Il a également déclaré que les parents ne devraient pas hésiter à contacter leur pédiatre pour trouver d’autres options qui conviennent le mieux au bébé.

« La principale chose que les parents doivent savoir, c’est qu’ils ne sont pas seuls. Il y a une équipe de personnes qui peuvent aider à trouver une solution », a-t-il déclaré. « Utilisez le bureau de votre pédiatre comme une ressource. Les parents ne devraient pas paniquer, même si je suis sûr qu’ils ressentent une certaine anxiété.

La mère au foyer Nicki Young, qui vit avec son mari près de Johnsburg, a déclaré qu’elle avait du mal à trouver la formule dont elle avait besoin pour son fils de cinq mois, Jack, qu’elle soupçonne d’être intolérant au lactose.

Elle prévoit de s’en tenir aux formules à base de soja pour le moment, mais la formule de rationnement des magasins et d’autres pénuries sont préoccupantes, car Jack mange plus à mesure qu’il grandit, a-t-elle déclaré.

“Je reçois 22 onces par semaine, mais cela ne dure pas”, a déclaré Young. « Je ne panique pas encore, mais c’est bizarre. Je comprends que cela fait partie de la pénurie de matériel et d’expédition, comme tout ce que nous ne pouvons pas trouver.