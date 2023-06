Une pénurie « embarrassante » d’équipement oblige les troupes canadiennes en Lettonie à acheter leurs propres casques

Il y a une expression que les soldats utilisent pour décrire l’équipement qu’ils se sont acheté pour augmenter ce que l’armée leur donne.

Ils l’appellent l’équipement Gucci, du nom du créateur de mode de luxe.

Pour les troupes canadiennes déployées en Lettonie, ces achats privés ont été décidément plus pratiques que luxueux, étant donné qu’ils participent à davantage d’exercices d’entraînement au tir réel destinés à dissuader la Russie de mettre le pied dans le pays balte.

Ils ont acheté leurs propres casques balistiques modernes équipés d’une protection auditive intégrée qui sert également de casque. Ils ont également acheté personnellement des vêtements de pluie, des gilets et des ceintures pour transporter de l’eau et des munitions. Et le nombre de plaintes concernant les gilets pare-balles mal ajustés délivrés aux femmes soldats a augmenté.

Ces achats – généralement effectués par l’intermédiaire de détaillants en ligne – impliquent des équipements tactiques de marque ou des accessoires d’armes qui rendent l’équipement existant des soldats plus personnel ou plus confortable à porter.

Les troupes canadiennes en Lettonie sont également aux prises avec des pénuries d’équipement plus urgentes. Le groupement tactique d’environ 1 500 soldats, dont plus de 700 Canadiens, manque d’armes antichars modernes, de systèmes pour contrer les drones et d’un système de défense aérienne à courte portée dédié pour se prémunir contre les hélicoptères et les avions d’attaque.

Ces frustrations n’ont été qu’exacerbées par l’arrivée de plus de troupes alliées – parmi lesquelles des soldats danois qui, dans certains cas, arrivent avec du matériel acheté au Canada qui les rend mieux équipés que les soldats canadiens.

« En général, c’était inquiétant, voire embarrassant, de voir les différences d’équipement des soldats entre nous et les Danois », a déclaré le lieutenant-colonel. Jesse van Eijk, commandant du groupement tactique canadien en Lettonie, dans un courriel du 12 mai 2023 obtenu par CBC News.

« Cela n’a été qu’exacerbé par le fait qu’ils transportaient des fusils Colt Canada plus avancés fabriqués au Canada, montaient des viseurs Elcan DR canadiens plus avancés, et le fait que la plupart des systèmes qui manquaient à nos soldats étaient facilement disponibles sur le marché libre et non une sorte d’une technologie jalousement gardée. »

Depuis plus de trois décennies, les Danois utilisent diverses armes fabriquées au Canada, dont le fusil d’assaut C7 et la carabine C8.

Le ministère de la Défense nationale (MDN) a refusé de laisser CBC News interviewer van Eijk, affirmant dans une déclaration écrite que son courriel était une réponse aux préoccupations soulevées lors d’une récente visite du personnel de la direction de l’équipement et de la gestion des programmes de l’armée.

Un casque militaire de pointe fabriqué par NP Aerospace, qui a un contrat avec le gouvernement fédéral pour fournir de nouveaux casques balistiques. (NP Aérospatiale)

L’acquisition d’une meilleure protection auditive pour les soldats a été un combat de longue haleine pour l’armée. À l’heure actuelle, de nombreuses troupes utilisent des bouchons d’oreille en mousse jaune pour protéger leur audition du vacarme de l’artillerie et des tirs d’armes lourdes.

L’absence de protection auditive appropriée a été signalée aux commandants supérieurs dans un rapport de 2019 sur les lacunes des capacités rédigé par l’école d’infanterie de l’armée, a reconnu le MDN.

Dans une déclaration écrite, la porte-parole du MDN, Jessica Lamirande, a déclaré que des projets d’approvisionnement sont en cours pour fournir aux soldats des casques, des gilets, des bottes tactiques plus modernes, « des combinaisons de pluie convergentes, des chapeaux de soleil et des chemises de combat hybrides ».

Le ministère a déclaré que les vêtements devraient être livrés l’année prochaine.

Le MDN a attribué un contrat en février pour de meilleurs casques avec protection auditive pour les soi-disant «forces légères» (forces spéciales et autres fantassins). Il dit qu’il tirera parti de ce qu’il a appris de ce contrat lorsque viendra le temps de remplacer tous les casques à usage général dans l’armée.

Le ministère a également déclaré qu’il travaillait à l’achat de nouvelles armes de poing pour les soldats, de nouvelles mitrailleuses à usage général et de fusils de sniper.

Un casque de soldat de nouvelle génération exposé au salon professionnel annuel (CANSEC) de l’Association canadienne des industries de la défense et de la sécurité (CADSI) à Ottawa fin mai 2023. (Nouvelles de Radio-Canada)

La déclaration du MDN n’aborde pas directement les plaintes des soldats ni n’explique pourquoi il a fallu plus de trois ans pour répondre aux préoccupations concernant la perte auditive – ce qui représente un nombre croissant de demandes d’invalidité présentées au ministère des Anciens Combattants.

« Assurer la sécurité et le bien-être de nos membres demeure une priorité absolue », a déclaré Lamirande.

« L’acquisition d’une protection auditive pour les soldats est une entreprise complexe car elle doit équilibrer la réduction du bruit, le poids et la capacité des utilisateurs à communiquer efficacement. »

En ce qui concerne l’acquisition d’armes plus lourdes, Lamirande a déclaré que le département s’était engagé dans « un processus rigoureux et systématique » avec une demande de propositions sortant cet été.

Un nouveau système antichar portable sera probablement livré l’année prochaine, a indiqué le département, tandis que les systèmes anti-drone et anti-aérien sont encore en « phase d’analyse des options » et les contrats ne devraient pas être attribués avant l’hiver prochain. au plus tôt.

Dave Perry, expert en approvisionnement de la défense à l’Institut canadien des affaires mondiales, a déclaré que le ministère de la Défense devrait comprendre que les entrepreneurs sont confrontés à un déluge de commandes depuis que la guerre en Ukraine a éclaté en pleine fureur.

« Certaines des choses que nous cherchons à acheter de toute urgence pour nos troupes, ou des pièces d’équipement, sont des choses sur lesquelles la moitié de la planète essaie de mettre la main en ce moment aussi vite que possible », a déclaré Perry, dont organisation a organisé des conférences qui sont parfois parrainées par des entrepreneurs de la défense.

« Donc, plus le Canada tarde à prendre ces décisions, plus il aura de temps et plus il nous faudra de temps pour que l’équipement soit livré. »