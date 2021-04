Une usine de General Motors à Kansas City a fermé ses portes en février faute de puces et n’a toujours pas rouvert. Mercedes-Benz a commencé à accumuler ses puces pour des modèles coûteux et ferme temporairement les usines qui produisent des berlines de Classe C à bas prix. Porsche a averti les concessionnaires aux États-Unis ce mois-ci que les clients pourraient devoir attendre 12 semaines supplémentaires pour obtenir leur voiture, car ils ne disposent pas d’une puce utilisée pour surveiller la pression des pneus.

La perturbation ne pouvait pas arriver à un pire moment. La demande de voitures a fortement rebondi après la crise pandémique, les consommateurs étant prêts à dépenser l’argent qu’ils avaient économisé au cours de l’année écoulée, désireux d’éviter les avions en faisant des voyages en voiture. L’offre de semi-conducteurs prive les constructeurs automobiles d’une chance de rattraper les ventes qu’ils ont perdues.

«Nous avons déjà une situation de demande robuste, plus freinée par la question des semi-conducteurs qu’autre chose», a déclaré Ola Källenius, directeur général de Daimler, dans une interview.

Certains constructeurs, comme Renault, ont commencé à trier leurs puces, les réservant à des modèles plus coûteux et plus rentables. «Nous essayons de trouver un moyen intelligent de donner la priorité aux voitures avec les marges les plus élevées», a déclaré jeudi aux analystes Clotilde Delbos, directrice générale adjointe de Renault.

Certains acheteurs peuvent avoir la chance de ramener à la maison une nouvelle voiture, mais il se peut qu’elle manque d’options utilisant des puces spécialisées. Porsche a déclaré aux concessionnaires américains que pendant plusieurs mois, il ne sera pas en mesure de fournir des sièges haut de gamme dans le SUV Macan qui peuvent être ajustés de 18 façons différentes, une mise à niveau populaire. Les puces nécessaires ne sont pas disponibles.

L’une des principales raisons pour lesquelles les constructeurs automobiles ne peuvent pas trouver suffisamment de puces est que les fabricants de semi-conducteurs ont donné la priorité aux fabricants de smartphones, de consoles de jeux vidéo et d’autres produits électroniques grand public, qui ont tendance à être des clients plus lucratifs.