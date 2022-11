Une pente instable déclenche une alerte d’évacuation émise pour 10 propriétés à Princeton

Princeton émet une alerte pour 10 propriétés le long de Jacobson Road et du 175 Tulameen Avenue, mercredi soir.

L’alerte est due à une pente instable pour laquelle un ingénieur géotechnicien est en route pour enquêter.

L’alerte d’évacuation a été émise pour donner aux résidents le plus de préavis possible afin de se préparer à évacuer leur propriété si cela s’avérait nécessaire.

Old Hedley Road du pont Brown à N&L Automotive est fermé. Les gens sont priés de rester à l’écart de la zone.

Les résidents doivent se préparer à une évacuation immédiate en :

• Localiser tous les membres de la famille ou collègues de travail et désigner un lieu de rencontre à l’extérieur de la zone d’évacuation, si une évacuation est appelée alors qu’ils sont séparés ;

• Rassembler les articles essentiels tels que les médicaments, les lunettes, les papiers de valeur (c.-à-d. assurance), les frais de téléphone cellulaire et les besoins de soins immédiats pour les personnes à charge et, si possible, les souvenirs (photos, etc.). Avoir ces articles facilement disponibles pour un départ rapide ;

• Préparer le déménagement des personnes handicapées et/ou des enfants ;

• Déplacer les animaux de compagnie et le bétail vers une zone sûre ;

• Organiser un logement pour les membres de la famille si possible. En cas d’évacuation, des centres d’accueil seront ouverts si nécessaire ;

• Surveiller les sources d’information pour obtenir des informations sur les ordres d’évacuation et les emplacements des centres d’accueil.

