Une peinture trouvée dans le sous-sol d’une villa italienne s’avère être l’original de Picasso

Un tableau trouvé dans une cave et signé du nom de « Picasso », mais qui a été rejeté, mis dans un cadre bon marché, accroché dans la maison familiale, puis dans un restaurant, a finalement été reconnu comme une œuvre authentique par les Espagnols. artiste.

La valeur est déjà estimée à 6 millions de dollars, mais si elle est reconnue par la Fondation Pablo Picasso à Paris, elle pourrait valoir deux ou trois fois plus.

On pense que le tableau est une image asymétrique de Dora Maar, qui était l’amante de Picasso à l’époque où il séjournait sur l’île italienne de Capri, où, dans les années 1950, Luigi Lo Rosso, un prêteur sur gages local qui ratissait les décharges et maisons abandonnées pour un trésor, je l’ai trouvé dans le sous-sol d’une villa vide.

Selon l’histoire rapportée par CNN aux États-Unis, Lo Rosso croyait que c’était authentique, mais sa femme était moins impressionnée, alors Luigi l’a mis dans un cadre et le lui a offert en cadeau, à son grand chagrin.

Le fils de Luigi, Andrea, n’était même pas né à cette époque. Il a dit à CNN que sa mère a pris le Picasso et une autre toile recouverte de poussière et de chaux que son mari avait trouvée et les a lavés avec un détergent comme s’il s’agissait de tapis.

À l’université, le jeune Lo Rosso est tombé sur une autre œuvre de Picasso représentant Dora Maar dans un manuel d’histoire de l’art et a appris qu’il se trouvait à Capri au moment où elle a été réalisée. En rentrant à la maison, il a dit à sa mère qu’ils avaient peut-être quelque chose de spécial entre les mains.

Cela a pris des décennies, mais comme Andrea a suivi les voies appropriées, à savoir le traiter comme s’il avait été volé et l’enregistrer auprès de la police du patrimoine, plus d’attention a été accordée à l’affaire que les experts qu’Andrea avait initialement engagés n’étaient disposés à lui offrir.

Enfermée dans un coffre-fort de la police de Milan jusqu’en 2019, la quête d’authentification de l’œuvre a abouti lorsque Cinzia Altieri, graphologue au tribunal du patrimoine de Milan, a travaillé pendant plusieurs mois pour authentifier la signature de Picasso dans le coin : elle était 100 % réelle. .

Andrea ne s’est pas arrêtée à l’examen d’Altieri, ni aux paroles de Luca Gentile Canal Marcante, expert en art et président honoraire de la Fondation Arcadia, une organisation à but non lucratif de restauration d’œuvres d’art basée en Suisse, qui affirme également que l’œuvre est sans aucun doute authentique.

Andrea cherche l’approbation de la Fondation Picasso à Paris, ce que son père a toujours espéré.

« Je suis content mais attendons de porter un toast, il reste encore une étape à franchir avant de considérer cette incroyable histoire comme terminée », a déclaré Andrea Lo Rosso.

« Je continue à travailler comme je le fais chaque jour dans l’espoir que même à Paris, ils seront convaincus de l’authenticité du tableau. »

