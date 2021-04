Une femme regarde un tableau de Basquiat intitulé « In This Case » qui sera mis aux enchères chez Christies, avec une estimation de plus de 50 millions de dollars.

Signe que le marché de l’art regorge de liquidités, un tableau rare de Jean-Michel Basquiat est vendu aux enchères par Christie’s avec une estimation de plus de 50 millions de dollars.

La peinture, l’une des trois célèbres grandes peintures «crâne» de Basquiat, sera la pièce maîtresse de la vente Christie’s d’art du 21e siècle en mai à New York. Les ventes aux enchères des XXe et XXIe siècles de Christie présenteront également un Pablo Picasso estimé à plus de 50 millions de dollars et d’autres trophées de Claude Monet, Mark Rothko et Vincent Van Gogh – un signe que les prix élevés incitent les vendeurs à se séparer des œuvres majeures.

Christie’s n’a pas d’estimation officielle sur l’œuvre de Basquiat, appelée «Dans ce cas», mais la maison de vente aux enchères dit aux collectionneurs sur demande que l’estimation dépasse 50 millions de dollars. Les concessionnaires ont dit que cela pourrait même aller deux fois plus.

La pièce fait partie d’un trio de peintures « crânes » réalisées par Basquiat. En 2017, un autre s’est vendu à une vente aux enchères Christie’s pour 110 millions de dollars. Les concessionnaires ont déclaré que « Dans ce cas » – avec sa palette de couleurs rouge et jaune encore plus dramatique – pourrait aller chercher plus.

« En tant qu’expression finale de la série, c’est la plus brute, la plus viscérale et la plus chargée d’émotion des trois peintures, Basquiat ne retenant rien », a déclaré Ana Maria Celis, spécialiste senior et responsable de 21 ans.st art du siècle chez Christie’s.

Basquiat est rapidement devenu un favori parmi les riches collectionneurs et musées du monde entier, en particulier au milieu de la prise de conscience croissante des questions de justice raciale et de diversité. Le sien Tableau « Guerrier » vendu aux enchères à Hong Kong l’année dernière pour 42 millions de dollars, ce qui en fait l’œuvre d’art occidentale la plus chère jamais vendue aux enchères en Asie.

Bien que Christie’s ne fasse aucun commentaire sur l’identité du vendeur, les concessionnaires disent qu’il s’agit d’un collectionneur européen et que les enchères devraient provenir du monde entier.

« L’appétit pour les œuvres de Basquiat est mondial et s’est considérablement développé ces dernières années », a déclaré Celis.